Itt vannak az első képek 3D-s Scooby-Doo-filmről

A 2020-ban érkező animációról végre láthatunk pár jelenetfotót, hogy el tudjuk képzelni, mit kezdtek a franchise-zal a Warner Brosnál. A Scoob! című film előzetese hétfőn jön ki, de addig is megismerhetjük a detektívcsapatot. Az angol nyelvű verzióban Zac Efron kölcsönzi Fred hangját. Daphne lesz Amanda Seyfried és Mark Wahlberg is szinkronizál. Amerikában májusban mutatják be a filmet, ami reméljük szépen beleillik az 1969-ben indult sorozat sikerei közé.

Jinkies! Scooby-Doo is back in this exclusive first look at the animated film #SCOOB! The first trailer is coming this Monday. pic.twitter.com/nPLDkKHBYD

— Fandango (@Fandango) 7 November 2019