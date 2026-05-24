Szalah gólpasszal, Guardiola vereséggel búcsúzott, megdőlt egy PL-rekord, kiesett a West Ham

2026. 05. 24. 19:09
Mohamed Szalah az utolsó mérkőzését játszotta a Liverpoolban.
Gaspafotos/MB Media/Getty Images

Lejátszották a Premier League utolsó, 38. fordulóját, amely során a legfontosabb kérdés az volt, hogy a már korábban búcsúzó Burnley és Wolves mellett melyik az a harmadik csapat, amely kiesik az angol élvonalból.

Ez pedig a West Ham United, amely hiába nyert 3-0-ra az utolsó fordulóban, a Tottenham is győzött az Everton ellen, így a Spurs maradt a PL-ben.

Nagy búcsúzók

Már korábban eldőlt, hogy Mohamed Szalah az utolsó meccsére készül a Liverpoolban, az egyiptomi klasszis ugyanis kilenc év után távozik a klubtól. Kis híján góllal tette ezt, de az első félidőben, szabadrúgásból a kapufát találta el.

Így is emlékezetessé tette a búcsút, ugyanis az 58. percben gólt lövetett Curtis Jonesszal, majd a 74. percben, vastaps mellett hagyta el a pályát. Az egyiptomi 442 meccsen játszott, ezeken 257 gólja és 123 gólpassza volt, a PL-ben 93 asszisztot osztott ki, amivel megdöntötte Steven Gerrard klubrekordját.

A Szoboszlai Dominikot végig a pályán tudó, Kerkez Milost a hajrában bevető Pool nem tudott nyerni, 1-1-re végződött a Brentford elleni meccs. Arne Slot csapata az ötödik helyen zárt, a Bajnokok Ligája-indulás így megvan.

Szalahhoz hasonlóan Andy Robertson is 2017-ben érkezett a Liverpoolhoz, neki is a mostani volt az utolsó meccse a csapatnál.

Tíz év után hagyja el a Manchester Cityt Pep Guardiola, akinek ugyan egy év lett volna még a szerződéséből, de pénteken bejelentette, hogy eljött az idő, átadja a csapatot – 20 trófeát nyert irányításával a City.

Mark Cosgrove/News Images/NurPhoto via Getty Images Pep Guardiola elköszönt a manchesteri drukkerektől.

Az Európa Liga-győztes Aston Villa menedzsere, Unai Emery egy kis ajándékkal  lepte meg a katalán edzőt, a csapata viszont már nem kedveskedett Guardiolának: a vendég birminghamiek ugyanis hátrányból fordítva győztek 2-1-re, így vereséggel zárult le a Guardiola-éra Manchesterben.

Bruno Fernandes rekordot döntött

A Manchester United 3-0-val fejezte be a szezont, a Brighton otthonában nyert Michael Carrick csapata. Bruno Fernandes gólpasszt adott, majd gólt lőtt és megdöntött egy Premier League-rekordot:

korábban még senki sem tudott 21 asszisztot kiosztani egy idényen belül.

A Chelsea vereséggel zárta a szezont, csak a tizedik helyen zárt, a londoniak így a következő szezonban nem lesznek ott az európai kupaporondon. Ezzel szemben az újonc Sunderland minden várakozást felülmúlva a hetedik helyre ért be, így az Európa Ligában szerepelhet majd a következő szezonban.

Az Arsenal pedig egy győztes londoni rangadóval zárta le a bajnoki szezont, Mikel Arteta csapata 2-1-re verte a Crystal Palace-t, és készülhet a jövő szombati, budapesti BL-döntőre.

Premier League, 38. (utolsó) forduló

Brighton-Manchester United 0-3 (0-2)

Burnley-Wolverhampton Wonderers 1-1 (0-1)

Crystal Palace-Arsenal 1-2 (0-1)

Fulham-Newcastle United 2-0 (1-0)

Liverpool-Brentford 1-1 (0-0)

Manchester City-Aston Villa 1-2 (1-0)

Nottingham Forest-Bournemouth 1-1 (1-0)

Sunderland-Chelsea 2-1 (1-0)

Tottenham Hotspur-Everton 1-0 (1-0)

West Ham United-Leeds United 3-0 (0-0)

 

A végeredmény:

1. Arsenal 38 26 7 5 71-27 85 – Bajnokok Ligája

2. Manchester City 38 23 9 6 77-35 78 – Bajnokok Ligája

3. Manchester United 38 20 11 7 69-50 71 – Bajnokok Ligája

4. Aston Villa 38 19 8 11 56-49 65 – Bajnokok Ligája

5. Liverpool 38 17 9 12 63-53 60 – Bajnokok Ligája

6. Bournemouth 38 13 18 7 58-54 57 – Európa Liga

7. Sunderland 38 14 12 12 42-48 54 – Európa Liga

8. Brighton 38 14 11 13 52-46 53 – Konferencia Liga (rájátszás)

9. Brentford 38 14 11 13 55-52 53

10. Chelsea 38 14 10 14 58-52 52

11. Fulham 38 15 7 16 47-51 52

12. Newcastle United 38 14 7 17 53-55 49

13. Everton 38 13 10 15 47-50 49

14. Leeds United 38 11 14 13 49-56 47

15. Crystal Palace 38 11 12 15 41-51 45

16. Nottingham Forest 38 11 11 16 48-51 44

17. Tottenham Hotspur 38 10 11 17 48-57 41

18. West Ham United 38 10 9 19 46-65 39 – kiesett

19. Burnley 38 4 10 24 38-75 22 – kiesett

20. Wolverhampton Wanderers 38 3 11 24 27-68 20 – kiesett

