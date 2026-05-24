Szalah gólpasszal, Guardiola vereséggel búcsúzott, megdőlt egy PL-rekord, kiesett a West Ham

Lejátszották a Premier League utolsó, 38. fordulóját, amely során a legfontosabb kérdés az volt, hogy a már korábban búcsúzó Burnley és Wolves mellett melyik az a harmadik csapat, amely kiesik az angol élvonalból.
Ez pedig a West Ham United, amely hiába nyert 3-0-ra az utolsó fordulóban, a Tottenham is győzött az Everton ellen, így a Spurs maradt a PL-ben.
Nagy búcsúzók
Már korábban eldőlt, hogy Mohamed Szalah az utolsó meccsére készül a Liverpoolban, az egyiptomi klasszis ugyanis kilenc év után távozik a klubtól. Kis híján góllal tette ezt, de az első félidőben, szabadrúgásból a kapufát találta el.
Így is emlékezetessé tette a búcsút, ugyanis az 58. percben gólt lövetett Curtis Jonesszal, majd a 74. percben, vastaps mellett hagyta el a pályát. Az egyiptomi 442 meccsen játszott, ezeken 257 gólja és 123 gólpassza volt, a PL-ben 93 asszisztot osztott ki, amivel megdöntötte Steven Gerrard klubrekordját.
Mohamed Salah has now provided more Premier League assists for Liverpool than any other player for the Reds in the competition’s history (93).
Steven Gerrard’s record has been broken. 🇪🇬👑 pic.twitter.com/3tbPcMSfUO
— Squawka (@Squawka) May 24, 2026
A Szoboszlai Dominikot végig a pályán tudó, Kerkez Milost a hajrában bevető Pool nem tudott nyerni, 1-1-re végződött a Brentford elleni meccs. Arne Slot csapata az ötödik helyen zárt, a Bajnokok Ligája-indulás így megvan.
Szalahhoz hasonlóan Andy Robertson is 2017-ben érkezett a Liverpoolhoz, neki is a mostani volt az utolsó meccse a csapatnál.
Tíz év után hagyja el a Manchester Cityt Pep Guardiola, akinek ugyan egy év lett volna még a szerződéséből, de pénteken bejelentette, hogy eljött az idő, átadja a csapatot – 20 trófeát nyert irányításával a City.
Az Európa Liga-győztes Aston Villa menedzsere, Unai Emery egy kis ajándékkal lepte meg a katalán edzőt, a csapata viszont már nem kedveskedett Guardiolának: a vendég birminghamiek ugyanis hátrányból fordítva győztek 2-1-re, így vereséggel zárult le a Guardiola-éra Manchesterben.
Bruno Fernandes rekordot döntött
A Manchester United 3-0-val fejezte be a szezont, a Brighton otthonában nyert Michael Carrick csapata. Bruno Fernandes gólpasszt adott, majd gólt lőtt és megdöntött egy Premier League-rekordot:
korábban még senki sem tudott 21 asszisztot kiosztani egy idényen belül.
In a league of his own.
Bruno Fernandes breaks the record for the most assists in a Premier League season! pic.twitter.com/f4bDg5O5WW
— Premier League (@premierleague) May 24, 2026
A Chelsea vereséggel zárta a szezont, csak a tizedik helyen zárt, a londoniak így a következő szezonban nem lesznek ott az európai kupaporondon. Ezzel szemben az újonc Sunderland minden várakozást felülmúlva a hetedik helyre ért be, így az Európa Ligában szerepelhet majd a következő szezonban.
Az Arsenal pedig egy győztes londoni rangadóval zárta le a bajnoki szezont, Mikel Arteta csapata 2-1-re verte a Crystal Palace-t, és készülhet a jövő szombati, budapesti BL-döntőre.
Premier League, 38. (utolsó) forduló
Brighton-Manchester United 0-3 (0-2)
Burnley-Wolverhampton Wonderers 1-1 (0-1)
Crystal Palace-Arsenal 1-2 (0-1)
Fulham-Newcastle United 2-0 (1-0)
Liverpool-Brentford 1-1 (0-0)
Manchester City-Aston Villa 1-2 (1-0)
Nottingham Forest-Bournemouth 1-1 (1-0)
Sunderland-Chelsea 2-1 (1-0)
Tottenham Hotspur-Everton 1-0 (1-0)
West Ham United-Leeds United 3-0 (0-0)
A végeredmény:
1. Arsenal 38 26 7 5 71-27 85 – Bajnokok Ligája
2. Manchester City 38 23 9 6 77-35 78 – Bajnokok Ligája
3. Manchester United 38 20 11 7 69-50 71 – Bajnokok Ligája
4. Aston Villa 38 19 8 11 56-49 65 – Bajnokok Ligája
5. Liverpool 38 17 9 12 63-53 60 – Bajnokok Ligája
6. Bournemouth 38 13 18 7 58-54 57 – Európa Liga
7. Sunderland 38 14 12 12 42-48 54 – Európa Liga
8. Brighton 38 14 11 13 52-46 53 – Konferencia Liga (rájátszás)
9. Brentford 38 14 11 13 55-52 53
10. Chelsea 38 14 10 14 58-52 52
11. Fulham 38 15 7 16 47-51 52
12. Newcastle United 38 14 7 17 53-55 49
13. Everton 38 13 10 15 47-50 49
14. Leeds United 38 11 14 13 49-56 47
15. Crystal Palace 38 11 12 15 41-51 45
16. Nottingham Forest 38 11 11 16 48-51 44
17. Tottenham Hotspur 38 10 11 17 48-57 41
18. West Ham United 38 10 9 19 46-65 39 – kiesett
19. Burnley 38 4 10 24 38-75 22 – kiesett
20. Wolverhampton Wanderers 38 3 11 24 27-68 20 – kiesett