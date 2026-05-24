Selejtezők: megvannak az ETO és a Fradi lehetséges ellenfelei

24.hu
2026. 05. 24. 11:46
Schön Szabolcs (b) és Tóth Rajmund (b2), a Győr illetve Carlos Eduardo Lopes Cruz (elöl), a Ferencváros játékosa a labdarúgó Fizz Liga 8. fordulójában játszott ETO FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2025. szeptember 28-án.
Krizsán Csaba / MTI

Körvonalazódik, mely ellenfelekkel kerülhet össze a labdarúgó NB I-ben bajnok Győr a Bajnokok Ligája-selejtezőben, valamint a bajnoki ezüstérmes, de kupagyőztesként az Európa Liga-kvalifikációban szereplő Ferencváros, hívta fel rá a figyelmet a csakfoci.hu.

Bajnokok Ligája

A BL-selejtező első szakaszában 28 bajnokcsapat vesz részt, a két éve még másodosztályú ETO nem kiemeltként kezdi a sorozatot. A sorsolás előtt az európai szövetség, az UEFA majd három regionális csoportra osztja a mezőnyt, így a győriek egy szűkebb körből kaphatnak majd ellenfelet.

Ezekkel a csapatokkal kerülhet össze a Győr:

  • Shamrock Rovers (Írország)
  • KuPS Kuopio (Finnország)
  • FC Drita (Koszovó)
  • Lincoln Red Imps (Gibraltár)
  • FK Borac Banja Luka (Bosznia-Hercegovina)
  • Vikingur Reykjavik (Izland)
  • Kairat Almaty (Kazahsztán)
  • Universitatea Craiova (Románia)
  • Riga FC (Lettország)
  • KI Klaksvík (Feröer-szigetek)
  • Flora Tallinn (Észtország)
  • Larne FC (Észak-Írország)
  • Petrocub Hincești (Moldova)
  • The New Saints (Wales)

A Győr továbbjutás esetén is vélhetően nem kiemeltként folytatná. Amennyiben a magyar bajnok elbukna az első selejtezőkörben, úgy az Európa Liga-, vagy a Konferencia Liga-selejtező második körében folytatná.

Európa Liga

A Ferencváros az elmúlt évek stabil, és többnyire jól sikerült nemzetközi szereplése miatt a legmagasabb koefficienssel rendelkezik az EL-selejtező első körében érintett csapatok közt, azaz papíron csak gyengébb ellenféllel találkozhat.

Közülük kaphat ellenfelet a Ferencváros:

  • MSK Zilina (Szlovákia)
  • Vojvodina Novi Sad (Szerbia)
  • Universitatea Cluj (Románia)
  • NK Aluminij (Szlovénia)
  • Derry City (Írország)
  • IF Vestri (Izland)

Továbbjutás esetén ez FTC maradna kiemelt, de ott már olyan ellenfelek is szembejöhetnének, mint a holland Twente, a horvát Hajduk Split, vagy a svéd Hammarby.

Mindkét sorozatban június 16-án sorsolják ki az első, június 17-én pedig a második kör párosításait.

