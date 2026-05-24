Selejtezők: megvannak az ETO és a Fradi lehetséges ellenfelei

Körvonalazódik, mely ellenfelekkel kerülhet össze a labdarúgó NB I-ben bajnok Győr a Bajnokok Ligája-selejtezőben, valamint a bajnoki ezüstérmes, de kupagyőztesként az Európa Liga-kvalifikációban szereplő Ferencváros, hívta fel rá a figyelmet a csakfoci.hu.
Bajnokok Ligája
A BL-selejtező első szakaszában 28 bajnokcsapat vesz részt, a két éve még másodosztályú ETO nem kiemeltként kezdi a sorozatot. A sorsolás előtt az európai szövetség, az UEFA majd három regionális csoportra osztja a mezőnyt, így a győriek egy szűkebb körből kaphatnak majd ellenfelet.
Ezekkel a csapatokkal kerülhet össze a Győr:
- Shamrock Rovers (Írország)
- KuPS Kuopio (Finnország)
- FC Drita (Koszovó)
- Lincoln Red Imps (Gibraltár)
- FK Borac Banja Luka (Bosznia-Hercegovina)
- Vikingur Reykjavik (Izland)
- Kairat Almaty (Kazahsztán)
- Universitatea Craiova (Románia)
- Riga FC (Lettország)
- KI Klaksvík (Feröer-szigetek)
- Flora Tallinn (Észtország)
- Larne FC (Észak-Írország)
- Petrocub Hincești (Moldova)
- The New Saints (Wales)
A Győr továbbjutás esetén is vélhetően nem kiemeltként folytatná. Amennyiben a magyar bajnok elbukna az első selejtezőkörben, úgy az Európa Liga-, vagy a Konferencia Liga-selejtező második körében folytatná.
Európa Liga
A Ferencváros az elmúlt évek stabil, és többnyire jól sikerült nemzetközi szereplése miatt a legmagasabb koefficienssel rendelkezik az EL-selejtező első körében érintett csapatok közt, azaz papíron csak gyengébb ellenféllel találkozhat.
Közülük kaphat ellenfelet a Ferencváros:
- MSK Zilina (Szlovákia)
- Vojvodina Novi Sad (Szerbia)
- Universitatea Cluj (Románia)
- NK Aluminij (Szlovénia)
- Derry City (Írország)
- IF Vestri (Izland)
Továbbjutás esetén ez FTC maradna kiemelt, de ott már olyan ellenfelek is szembejöhetnének, mint a holland Twente, a horvát Hajduk Split, vagy a svéd Hammarby.
Mindkét sorozatban június 16-án sorsolják ki az első, június 17-én pedig a második kör párosításait.