Selejtezők: megvannak az ETO és a Fradi lehetséges ellenfelei

Körvonalazódik, mely ellenfelekkel kerülhet össze a labdarúgó NB I-ben bajnok Győr a Bajnokok Ligája-selejtezőben, valamint a bajnoki ezüstérmes, de kupagyőztesként az Európa Liga-kvalifikációban szereplő Ferencváros, hívta fel rá a figyelmet a csakfoci.hu.

Bajnokok Ligája

A BL-selejtező első szakaszában 28 bajnokcsapat vesz részt, a két éve még másodosztályú ETO nem kiemeltként kezdi a sorozatot. A sorsolás előtt az európai szövetség, az UEFA majd három regionális csoportra osztja a mezőnyt, így a győriek egy szűkebb körből kaphatnak majd ellenfelet.

Ezekkel a csapatokkal kerülhet össze a Győr:

Shamrock Rovers (Írország)

KuPS Kuopio (Finnország)

FC Drita (Koszovó)

Lincoln Red Imps (Gibraltár)

FK Borac Banja Luka (Bosznia-Hercegovina)

Vikingur Reykjavik (Izland)

Kairat Almaty (Kazahsztán)

Universitatea Craiova (Románia)

Riga FC (Lettország)

KI Klaksvík (Feröer-szigetek)

Flora Tallinn (Észtország)

Larne FC (Észak-Írország)

Petrocub Hincești (Moldova)

The New Saints (Wales)

A Győr továbbjutás esetén is vélhetően nem kiemeltként folytatná. Amennyiben a magyar bajnok elbukna az első selejtezőkörben, úgy az Európa Liga-, vagy a Konferencia Liga-selejtező második körében folytatná.

Európa Liga

A Ferencváros az elmúlt évek stabil, és többnyire jól sikerült nemzetközi szereplése miatt a legmagasabb koefficienssel rendelkezik az EL-selejtező első körében érintett csapatok közt, azaz papíron csak gyengébb ellenféllel találkozhat.

Közülük kaphat ellenfelet a Ferencváros:

MSK Zilina (Szlovákia)

Vojvodina Novi Sad (Szerbia)

Universitatea Cluj (Románia)

NK Aluminij (Szlovénia)

Derry City (Írország)

IF Vestri (Izland)

Továbbjutás esetén ez FTC maradna kiemelt, de ott már olyan ellenfelek is szembejöhetnének, mint a holland Twente, a horvát Hajduk Split, vagy a svéd Hammarby.

Mindkét sorozatban június 16-án sorsolják ki az első, június 17-én pedig a második kör párosításait.