Megtörtént az első Naruto futás az 51-es körzetben

Egy férfi viccből felvetette egy Facebook-posztban azzal kapcsolatban, hogy az amerikai kormány mennyire extrém módon őrzi az 51-es körzetet, hogy rohanják meg azt Naruto futással, amiből aztán amolyan globális mém lett. Azóta már ő is bánja, hogy elindította az egészet, aggódik a résztvevők testi épségéért.

Nos, eljött a nagy nap, mára volt meghirdetve a nagy lerohanás, és bár emberek tényleg megjelentek a helyszínen, végül nem másfél millióan, mint ahányan jelentkeztek Naruto futni, hanem egy picit kevesebben. Mind ráfértek egy fotóra, annyian.

Goal vs Reality on the #Area51storm

Not one person stormed it. Let downs. pic.twitter.com/NKZVfHnPSx

— Didn’t Happen of the Year Awards (@_DHOTYA) 2019. szeptember 20.