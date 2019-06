Katalin újra felvette az 540 ezer forintos ruháját

Tudunk vele azonosulni.

Katalin hercegné tegnap az Action of Addiction nevű szervezet első alkalommal megrendezett jótékonysági gáláján vett részt Londonban, ami egy leszokást segítő szervezet. Katalin ugyanis ezt a szervezetet választotta patronáltjaként, illetve a függőséget, mint képviselt ügyet, Angliában pedig éppen éppen addikció tájékoztatás hetét tartják. De ami ennél sokkal érdekesebb, hogy egy korábban már viselt ruhában jelent meg az eseményen. 1500 fontos, vagyis nagyjából 540 ezer forintos csillogó Barbara Casasola ruháját vette fel, amit nem először hordott nyilvánosan. Ugyanakkor továbbra is nagyon jól néz ki, szóval pazarlás lett volna csak egyszer felvenni, az árát leszámítva is.

