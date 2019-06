György herceg megint végiggrimaszolt egy eseményt

Újra születésnapi parádéja volt II. Erzsébetnek, az alkalomból pedig készült jó sok kép Vilmos hercegről és családjáról.

Bár a királynő április 21-án született, hivatalosan most van a születésnapja, mert most van június második szombatja. Ennek alkalmából gyűltek most össze a Buckingham-palota erkélyén. Nem is nagyon magyaráznánk túl a dolgokat, mutatunk is néhány fotót, amikből valószínűleg megint mém lesz – ha más nem, a György herceggel túl sokat foglalkozó Gary Janetti biztos rájuk repül majd.

Ennyi elég is volt, íme a fotók, amiken feltűnik Vilmos herceg, Katalin hercegné, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg is.