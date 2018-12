Meghan Markle, Ratajkowski és Liptai – ők házasodtak idén

Idén is több híresség házasodott, volt idén is királyi esküvő, ha pedig trendet kéne meghatározni, ami az idei év celeblagzijait jellemezte leginkább, akkor a szokásos titkolózós lagzik mellett a hirtelen nyélbe ütött esküvőket tudnánk mondani.

Emily Ratajkowski

Az év meglepetéslagzija határozottan a híres modellé volt, aki pár héttel azután jelentette be azt, hogy férjhez ment, miután egyáltalán megtudta a nagyközönség, hogy kapcsolatban van. Mindezt pár hónappal csak azután, hogy a modellnek tavaly év végén véget ért négy évig tartó kapcsolata, úgyhogy sokáig egészen biztosan nem búslakodott, gyorsan hozzá ment új producer pasijához.

Hugh Grant

A kilencvenes évekbeli romantikus komédiák királya, Hugh Grant a való életben is átélte a romantikus végkifejletet, miután elvette 18 évvel fiatalabb tévés producer barátnőjét.

Liptai Claudia

A most már ex TV2-s műsorvezető három év után hozzáment pasijához, de a szertartás minden részletét hatalmas titok övezte, olyannyira, hogy még a pincérekkel is titoktartási szerződést kötöttek, így nem sok részletet tudhatott meg róla, aki nem vette meg a Story magazin exkluzív cikkét tartalmazó számát.

Steiner Kristóf

Steiner Kristóf másodszorra és házasodott, két év után úgy döntött, újra kimondja a boldogító igent és elvette kilenc évvel fiatalabb színész barátját.

Kit Harrington és Rose Leslie

Úgy alakult, hogy a Trónok harcában párt alkotó Kit Harrington és Rose Leslie a való életben is összejött, végül ezt egy olyan lagzival pecsételték meg, ami már-már felvette a versenyt egy királyi esküvővel is. Skóciában tartották a szertartást, és természetesen ott volt a sorozat sok más sztárja is Sophie Turnertől Peter Dinglage-on át Maisie Williamsig.

Meghan hercegné és Harry herceg

Természetesen az év legnagyobb lagzija Meghan hercegné, lánykori nevén Meghan Markle, és Harry herceg házassága volt, akik idén se hagytak minket királyi esküvő nélkül, és sikerült összehozniuk a legszerethetőbbet is. Tele volt sztárokkal, Meghan egy csodás Givenchy-ruhát viselt, és a pár a vendégeket arra kérte, hogy ne adjanak nekik ajándékokat, hanem inkább adományozzák el annak összegét. Az eseményt itt élőztük:

Kulcsár Edina

Kulcsár Edina hirtelen ötlettől vezérelve házasodott össze Szabó Andrással, becenevén Csutival, visszafogott polgári esküvőn, amin fel is vette férje nevét, így azóta már Szabó-Kulcsár Edina. Így mesét arról, hogy mennyire rövid idő alatt jutottak arra az elhatározásra, hogy összeházasodnak:

Egy pénteki napon találtuk ki, hogy kimondjuk a boldogító igent, és néhány nappal később már túl is voltunk rajta.

Vincent Cassell

A francia színész is elvette barátnőjét, aki egy nála harminc évvel fiatalabb modell, a mindössze 21 éves Tina Kunakey. A kikerült felvételek alapján a színésszel madarat lehetett volna fogatni a boldogságtól, még azt is láthattuk, ahogy az esküvőt megelőzően egy szál törülközőben énekelt a lagzira felbérelt együttessel.

Ed Sheeran

A jövőre nálunk is fellépő popsztár nem igazán veri nagy dobra magánéletét, még év elején eljegyezte barátnőjét, de az, hogy idő közben már el is vette feleségül, teljesen véletlenül derült ki: egy kérdésre szimplán csak rámutatott a gyűrűre az ujján.

Vasvári Vivien

A luxusfeleség Vasvári Vivien esküvője Szegedi Ferenccel, becenevén Fecsóval nagyon luxi volt, és vicces, ahogy arra lehetett számítani, de voltak megható pillanatai is. Az eseményt mi is megtekinthettük egy Feleségek luxuskivitelben epizódban, ami egészen fergetegesre sikerült. Közel 200 fős volt a vendéglista, és kétszer is kimondták az igent, hála ortodox vallásuknak.

Lukács Laci

A Tankcsapda frontemberének házasságáról fiatal barátnőjével a banda Instagram-profiljáról értesülhettünk, a kép alapján viszont a rockerek egy esküvő kedvéért sem váltak meg teljesen a színpadon viselt cuccaiktól, és önazonosnak maradtak a nagy napon is.

Koholák Alexandra

Az Éjjel-nappal Budapest egykori sztárja a modern protokollt követve Instagramon jelentette be, hogy hozzáment 26 évvel idősebb pasijához. Ám túl nagy felhajtás nem volt, erre igencsak érdekes magyarázatot adott Koholák.

Nem volt fehér ruhám, farmerben és fehér pólóba mondtam igent. Gyűrűt sem viselünk, mi ezt az esküvőt szellemi síkon éljük meg. Végigsírtam az egész szertartást, annyira meghatódtam és átszellemültem.

Elárulta, hogy végül mindketten zokogtak, annyira meghitt volt.

Justin Bieber

Justin Biebernek és Alec Baldwin lányának, Hailey Baldwinnak az esküvőjét régóta pletykálták már, de a két sztár a végsőkig titokban tartotta. Aztán egyszer csak egy Instagram-posztban a kanadai popsztár feleségének nevezte a lányt, nem sokkal később pedig hivatalosan is megerősítették, hogy a hírek igazak, valóban férj és feleség egy ideje, sőt, Hailey Baldwin minden közösségi média felületen is megváltoztatta a nevét Hailey Bieberre. Értelem szerűen így esküvői fotókat se láttunk.

Priyanka Chopra és Nick Jonas

Az évet egy igazi bollywoodi esküvővel zártuk: Priyanka Chopra színésznő és Nick Jonas esküvője olyan volt, akár egy életre kelt indiai romantikus mozi. Volt tánc, éneklés, méghozzá színpadon, sőt, Joe Jonas is énekelt végül. Persze volt egy sima nyugati esküvő is annak hagyományaival, így gyakorlatilag két esküvő volt egyben, köszönhetően annak, hogy Chopra indiai, míg Nick Jonas amerikai, de nyilvánvalóan a bollywoodi volt az érdekesebb, ritkábban látunk ilyent.

Miley Cyrus

Az év végére titokban Hannah Montana is férjhez ment, méghozzá Thor tesójához! Miley Cyrus saját otthonukban ment hozzá Chris Hemsworth szintén színész öccséhez, Liam Hemsworth-höz, akinek egy hosszú se veled-se nélküled időszak végére tettek végérvényesen pontot úgy tűnik. Nem csaptak nagy felhajtást, Hemsworth gyakorlatilag csak felvette egy öltönyét a szekrényből, és lazán csak egy Vans cipőt húzott hozzá. A teljes költség fele volt Cyrus ruhája, amolyan sporlós lagzi volt celebszinten.

Kiemelt kép: Max Mumby/Indigo/Getty Images