Rácz András a kárpátaljai támadásról: Oroszországnak mutatnia kell, hogy Magyarország nem packázhat vele

Nem tekinthető teljes fordulópontnak a május 13-i kárpátaljai orosz támadás – mondta el a 24.hu érdeklődésére Rácz András külpolitikai szakértő, aki szerint az a tétel, miszerint Kárpátalja biztonságos lenne, már korábban megdőlt. Ezt előbb a tavalyi munkácsi robotrepülőgép-támadás, majd idén az április 1-jei dróntámadás írta felül. A legutóbbi orosz akció ugyanakkor a legnagyobb volt a térséget ért eddigi támadások közül. Rácz szerint ez nem is a minőségében, sokkal inkább az intenzitásában különbözött a korábbiaktól.

A szakértő felidézte, hogy a háború első éveiben Kárpátalja valóban Ukrajna egyik legbiztonságosabb térségének számított. A teljes körű invázió elején Volócnál ugyan találat ért egy vasúti alállomást, de ezt követően hosszú ideig nem támadták a megyét. Kárpátalján nem volt kijárási tilalom, ritkák voltak a légiriadók, ezért a helyi lakosság és az intézményrendszer is hozzászokott a viszonylagos biztonsághoz. Rácz szerint ezt mutatja az is: Ungváron komoly felháborodást okozott, hogy a szerdai támadás idején több óvóhely ajtaja zárva volt.

Most egy gyors adaptációs időszak következik, mert abból a mintázatból, ahogy az orosz légitámadások működnek, nagyon erősen valószínűsíthető, hogy lesz további támadás is

– jelezte az Oroszország-szakértő.

Ennek szerinte az az egyik oka, hogy a több mint három éven át viszonylag biztonságosnak számító megyébe stratégiai jelentőségű üzemek, köztük hadiipari kapacitások is áttelepültek, így ma már több, katonailag releváns célpont lehet Kárpátalján, mint a háború előtt volt.

A szakértő ugyanakkor óvatosan fogalmazott arról, hogy a támadásnak lehetett-e kifejezetten Magyarországnak szóló politikai üzenete.