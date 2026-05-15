Tóth Andit tanúként idézte be a bíróság

Tóth Andi még márciusban tett nagy bejelentést: elárulta, hogy új dallal jelentkezik, amely június elsején jelenik majd meg. Az énekesnő a minap egy TikTok-videóban jelentkezett be, melyben arról beszélt, hogy épp a stúdióba készülődik, a Júniusban című dallal pedig visszatér majd a gyökereihez.

Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ez nem az én dalom. Mármint én írtam, csakhogy nem magamnak. Az első X-Faktoromban írtam, ahol zsűriként szerepeltem, egy versenyzőmnek. Ő nem adta ki, nem szerette, mit tudom én, de nekem meg tetszett, szóval…

– mondta Tóth, aki az idei X-Faktorban már nem fog mentorként szerepelni.

Hangsúlyozta, hogy – bár hamarosan érkezik az új dallal, amelyhez klipet is forgat – visszatérést továbbra sem tervez.

A klipforgatás jövőhét kedden lesz, pont a tárgyalás után. Ha meg lesz tartva, merthogy megyek, tanúként. […] Ha elveszi a figyelmet a megjövő dalról, úristen… valakit megfejelek! Szóval ott tala. Ha nagyon eleszkalálódna ez az egész, akkor csinálunk egy filmet vagy egy merchöt

– tette hozzá az énekesnő, aki azt nem részletezte, hogy pontosan milyen ügyben lesz majd jelenése a bíróságon, új dalából azonban mutatott egy rövid részletet a videója végén.