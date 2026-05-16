Kitiltották a vébéről a szexuális zaklatással vádolt, de felmentett holland bírót

A The Sun áprilisban arról számolt be, hogy a Crystal Palace–Fiorentina Konferencia Liga-negyeddöntő után szexuális zaklatás gyanújával letartóztattak egy UEFA-tisztviselőt.

A játékvezetőt kiskorúval folytatott szexuális kapcsolat, kiskorú fényképének birtoklása és szexuális zaklatás gyanújával vették őrizetbe, kihallgatták, majd szabadon engedték. Dieperink a kezdetektől fogva teljes mértékben együttműködött, később azonban bizonyítékok hiányában az ügyet ejtették.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Voetbal International (@voetbalinternational.nl) által megosztott bejegyzés

Minden szinten a biztonságos és etikus futballkultúrát képviseljük, és mindig komolyan vesszük a nem megfelelő viselkedésről szóló bejelentéseket. Természetesen úgy gondoljuk, hogy egy holland játékvezetőnek kifogástalan jellemmel kell rendelkeznie, de azt is fontosnak tartjuk, hogy lehetőséget kapjon a történetének elmesélésére, és ne vádolják meg jogtalanul

– írta közleményében a Holland Labdarúgó Szövetség.

A vádnak következményei lettek, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség ugyanis kizárta a közelgő világbajnokságról, ahol Danny Makkelie játékvezető VAR-segítője lett volna.

Nagyon elszomorít, hogy jogtalanul vádoltak meg. Sajnálatos, hogy a FIFA úgy döntött, hogy többé nem nevez ki a világbajnokságra; természetesen csalódott vagyok emiatt

– mondta Dieperink a De Telegraafnak.