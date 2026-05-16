Kitiltották a vébéről a szexuális zaklatással vádolt, de felmentett holland bírót

Referee Rob Dieperink officiates the match between NAC Breda and SC Telstar at the NAC Rat Verlegh stadium for the Dutch Vriendenloterij Eredivisie season 2025-2026 in Breda, Netherlands, on December 20, 2025. (Photo by Marcel van Dorst/EYE4images/NurPhoto)
Rob Dieperink nagyon szomorú, hogy jogtalanul vádolták meg
2026. 05. 16. 03:59
Áprilisban Rob Dieperinket azzal vádolták meg, hogy szexuálisan bántalmazott egy 17 éves fiút Londonban. A holland játékvezetőt a Crystal Palace–Fiorentina mérkőzés videobírójaként dolgozott, letartóztatták a szállodájában, de az angliai ügyet végül bizonyítékok hiányában ejtették. A FIFA ennek ellenére megtiltotta neki, hogy részt vegyen a világbajnokságon.

A The Sun áprilisban arról számolt be, hogy a Crystal Palace–Fiorentina Konferencia Liga-negyeddöntő után szexuális zaklatás gyanújával letartóztattak egy UEFA-tisztviselőt.

A játékvezetőt kiskorúval folytatott szexuális kapcsolat, kiskorú fényképének birtoklása és szexuális zaklatás gyanújával vették őrizetbe, kihallgatták, majd szabadon engedték. Dieperink a kezdetektől fogva teljes mértékben együttműködött, később azonban bizonyítékok hiányában az ügyet ejtették.

Minden szinten a biztonságos és etikus futballkultúrát képviseljük, és mindig komolyan vesszük a nem megfelelő viselkedésről szóló bejelentéseket. Természetesen úgy gondoljuk, hogy egy holland játékvezetőnek kifogástalan jellemmel kell rendelkeznie, de azt is fontosnak tartjuk, hogy lehetőséget kapjon a történetének elmesélésére, és ne vádolják meg jogtalanul

– írta közleményében a Holland Labdarúgó Szövetség.

A vádnak következményei lettek, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség ugyanis kizárta a közelgő világbajnokságról, ahol Danny Makkelie játékvezető VAR-segítője lett volna.

Nagyon elszomorít, hogy jogtalanul vádoltak meg. Sajnálatos, hogy a FIFA úgy döntött, hogy többé nem nevez ki a világbajnokságra; természetesen csalódott vagyok emiatt

– mondta Dieperink a De Telegraafnak.

