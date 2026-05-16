Bajnok lett Dániában, de közben kiderült, gyógyíthatatlan beteg

A friss dán bajnok Aarhus pénteki közleményében arról írt, hogy Solbakken látóideg-gyulladása miatt hagyta ki a tavasz idényt, de a vizsgálatok közben fény derült egy súlyosabb betegségére is.

„Egyik kedden arra ébredtem, hogy elment a látásom, legalábbis az egyik szememre. Az edzésen megpróbáltam leplezni, hogy mivel küzdök, de aztán egy edzés után asztaliteniszeztünk, és amikor egyáltalán nem találtam el a labdát, rájöttem, hogy ez komolyabb probléma” – mesélte a norvég Tv2-nek.

A látása súlyosan romlott, a fejfájása egyre erősödött, ugyanakkor eltökélt volt, hogy lejátssza a pénteki meccset. A heves havazás miatt azonban a bajnoki elmaradt, így orvoshoz ment.

Sírt és nagyon félt

A szemész neurológushoz küldte, agyi, gerincvelő- és ezernyi vérvizsgálatot végeztek rajta, majd egy hét múlva hívta a klub orvosa.

„Azt mondta, nem egészen ilyen válaszra vártak. A vizsgálatok ugyanis kimutatták, hogy szklerózis multiplexben szenvedek. Ez egy krónikus, autoimmun gyulladásos betegség, amely a központi idegrendszert támadja meg.

Bevallom, hogy amikor megkaptam a hírt, magzatpózban feküdtem a kanapén és sírtam. Nagyon féltem

– mondta.

Azt mondja, a klubtól és a körülöttem lévő emberektől is támogatást kapott, ami sokat segített. Főleg, amikor az orvosok azt mondták, hogy folytathatja a focit.

A 25 éves játékos azt mondja, hogy a szeme folyamatosan javul, és reméli, hogy teljes erőbedobással térhet vissza, amikor a dán bajnokság újraindul a nyár végén.

Csak arra gondolok, hogy meggyógyulok, és újra focizhatok

– mondta.