pécsparlamentbaranya megyerúzsa diána
Belföld

A Tisza pécsi képviselője bocsánatot kért amiatt, hogy a széke karfájára tette a lábát a parlamentben

Varga Jennifer / 24.hu
Ruzsa Diána (középső sor, balról a második) a parlamentben a képviselőtársaival.
admin Dienes Gábriel
2026. 05. 15. 16:51
A jövőben jobban fog figyelni arra, hogy a viselkedése minden helyzetben tükrözze a képviselői szerep komolyságát.

A Pesti Srácok közölt egy képet arról, hogy Ruzsa Diána, a Tisza Párt egyik pécsi képviselője (Baranya 01.) a padon ülve, lábát a szék karfájára helyezve beszélgetett a parlamentben.

Ruzsa a közösségi oldalán bocsánatot kért a történtekért, elismerve, hogy hibázott.

Azt írta:„ Egyetlen rossz pillanat is elég ahhoz, hogy az ember olyat tegyen vagy mutasson, ami méltatlan egy közösséghez, egy feladathoz vagy a bizalomhoz, amit másoktól kapott. Megtanultam ebből.”

Megjegyezte, hogy nem keres kifogásokat, és érti a kritikát. Ígérete szerint a jövőben jobban fog figyelni arra, hogy a viselkedése minden helyzetben tükrözze a tiszteletet és komolyságot, amit a parlamenti képviselői szerep megkövetel.

