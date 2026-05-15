A Pesti Srácok közölt egy képet arról, hogy Ruzsa Diána, a Tisza Párt egyik pécsi képviselője (Baranya 01.) a padon ülve, lábát a szék karfájára helyezve beszélgetett a parlamentben.

Ruzsa a közösségi oldalán bocsánatot kért a történtekért, elismerve, hogy hibázott.

Azt írta:„ Egyetlen rossz pillanat is elég ahhoz, hogy az ember olyat tegyen vagy mutasson, ami méltatlan egy közösséghez, egy feladathoz vagy a bizalomhoz, amit másoktól kapott. Megtanultam ebből.”

Megjegyezte, hogy nem keres kifogásokat, és érti a kritikát. Ígérete szerint a jövőben jobban fog figyelni arra, hogy a viselkedése minden helyzetben tükrözze a tiszteletet és komolyságot, amit a parlamenti képviselői szerep megkövetel.