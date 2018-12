Miley Cyrus titokban férjhez ment Thor tesójához

Miley Cyrus és a Thort alakító Chris Hemsworth testvére, Liam Hemsworth még 2009-ben jöttek össze közös filmjük, Az utolsó dal forgatásán jött össze. Ezt három év se veled-se nélküled kapcsolat követte, mielőtt 2012-ben bejelentették, hogy eljegyezték egymást, hogy aztán egy évvel később visszamondják az eljegyzést. Aztán 2016-ban Ellen DeGeneres műsorában az énekesnő megerősítette, hogy újra járnak, azóta pedig még nem szakítottak, szóval úgy tűnik, stabilabb lett a kapcsolatuk. Olyannyira, hogy űgy tűnik, össze is házasodtak.

Az énekesnő barátja, Conrad Carr osztott meg nehezen félreérthető sztorikat Instagramján, amit a Buzzfeed vett észre. Az egyiken ott van maga, Thor is öltönyben, akárcsak öccse, és vidáman feleseznek. Mögöttük észrevehető egy hatalmas “Mr. and Mrs.” feliratú lufi is, ami már nyilvánvalóvá teszi.

De ha ezek alapján valaki még kételkedne, egy másik felvételen Cyrus hófehér ruhában van, és Hemsworth-tel közösen készülnek felvágni egy tortát. Ennyi gyanús véletlen egyszerre nem történhet, úgyhogy kijelenthetjük, ez egy titkos, és amúgy elég visszafogott, szűk baráti körben megtartott lagzi volt.

Kiemelt kép: Taylor Hill/FilmMagic