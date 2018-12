Ariana Grande év végére összehozta 2018 legjobb videóklipet

Ahogy arról korábban már mi is beszámoltunk, Ariana Grande legújabb videóklipjének előzeteséből kiderült, hogy az énekesnő a Thank u, nextben gyakorlatilag a Bajos csajok Regine George-ként tér vissza. A videó kijött, így most már azt is tudjuk, hogy ettől sokkal többről van szó.

Az van ugyanis, hogy Grande klipje gyakorlatilag tele van sztárokkal, valamint szinte az összes, mára már legendássá vált popkult-filmet magába foglalja.

Láthatunk jeleneteket

a Dr. Szösziből;

a Hajrá csajokból;

valamint a Hirtelen 30-ból is.

De nem szabad elmennünk amellett sem szó nélkül, hogy

Kris Jenner alakításában láthatjuk Regina George legendás anyját;

Jennifer Coolidge pedig újra eljátszotta a Dr. Szöszi ikonikus Paulette Bonafonté-jét;

Troye Sivan egy Regina George-fan bőrébe bújt;

a V, mint Viktóriából ismert – Grande is ebben a sorozatban kezdte karrierjét – Liz Gillies a Bajos csajok főszereplőjeként, Lindsay Lohan ként tért vissza;

Jonathan Bennet pedig újra Aaron Samuels bőrébe bújt.

És, hogy ez mit jelent? Hát, csak annyit, hogy Ariana Grande 2018 legvégére simán összehozta az év legjobb videóklipet.

Azt pedig már hozzá sem tesszük, hogy a klip a feltöltés után 11 órával már több mint 30 millió megtekintésnél járt.

Kiemelt kép: Kevin Mazur/WireImage