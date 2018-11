Michelle Obama ki akart szökni a Fehér Házból, hogy a melegházasságot ünnepelje

Anne Hathaway még apák napján is politizált

Még Barack Obama regnálásának idején, 2015. június 26-án az amerikai legfelsőbb bíróság döntése alapján legális lett az azonos neműek házassága az Egyesült Államok összes államában. Az egykori amerikai elnök felesége, Michelle Obama most Ellen DeGeneres vendége volt, ahol elárulta, megpróbált kiszökni a Fehér Házból, csak azért, hogy a házasság intézményének egyenlőségét ünnepelje.

Michelle Obama egészen csodálatosan néz ki, és ezt nem csak mi látjuk így Michelle Obama szerepel az amerikai Elle új számának címlapján, a fotók pedig röhejesen jól sikerültek – Michelle Obama mindegyiken úgy néz ki, hogy a

Az egykori first lady elmesélte, hogy a Fehér Házban annyira sok golyóálló üveg van, hogy néha még azt sem hallották, hogy mi történik az utcán.

Vacsoráztunk és tudtuk, hogy ünnepelnek, de nem fogtuk fel, hogy ezrek gyűltek össze a Fehér Ház előtt ünnepelni. A csapatom hívott, hogy mindenki ünnepel, az emberek sírnak és azt gondoltam, hogy én ebben benne akarok lenni

– mesélte a műsorban Obama, aki azt is hozzátette, hogy emellett arról is szeretett volna megbizonyosodni, hogy a rezidencia valóban magára öltötte a szivárvány színeit.

Azt mondtam, hogy ki akarok innen törni, hogy ki akarok menni és résztvenni az ünneplésben.

– mondta az egykori first lady, majd hozzátette, hogy bár megpróbált rávenni másokat is a szökésre – köztük férjét is -, de végül csak egyik lánya tartott vele. A szökés bár nehezen, de végül 15 perc alatt összejött nekik.

Kiemelt kép: Kevin Winter/Getty Images