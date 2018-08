Mindenkinek van egy olyan fotója, mint Beyoncé legutóbbi címlapja

Beyoncé az amerikai Vogue szeptemberi címlapján egy hatalmas virágkoszorúval (vagy inkább egy egész csokor virággal) a fején szerepel, ami miatt már másodszorra van felhajtás.

Korábban Rihanna szintén virágfejdíszes címlapjával hasonlítgatták össze, amin a rajongók össze is kaptak, most pedig Mindy Kaling színésznő utánozta le a fotót, majd erre buzdította a Twitteren a követőit is. Hamar kiderült, hogy rengeteg embernek van már hasonló fotója évekkel vagy akár évtizedekkel korábbról, de ha valaki mégis kimaradt volna, az most gyorsan csatlakozott a divathoz.

So awesome! You are rocking it Mindy! Last week I found a childhood photo of me and I posted it alongside Queen Bey’s Vogue cover with this caption: “Unsuccessfully trying to channel my inner Beyoncé since 1981.” #QueenBey #Beyonce #BeyonceRocks pic.twitter.com/r5demplkSO — Prasanna Ranganathan (@PRanganathan) 2018. augusztus 22.

Guys, I have been scared to post this picture of me , but here it is. I gained so much confidence and I am proud of myself for feeling beautiful and confident. I hope Beyoncé is proud of me. Inspired by Beyoncé Vogue Cover. 😊❤️ pic.twitter.com/uzAcdRgPCb — Hamdia Ahmed (@hamdia_ahmed) 2018. augusztus 14.

Kiemelt kép: Larry Busacca/PW18/Getty Images for Parkwood Entertainment