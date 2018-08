Beyoncé átvette az irányítást a Vogue felett és rögtön forradalmat is csinált

Az amerikai Vogue szeptemberi címlapján Beyoncét láthatjuk majd, de nem csak ezért lesz izgalmas ez a szám, hisz az énekesnőnek volt már pár Vogue-címlapja. Sokkal inkább az érdekes, hogy ki áll majd a fényképezőgép túloldalán, ugyanis a magazin 126 éves fennállása óta ez lesz az első alkalom, hogy egy fekete fotós készíti a címlapfotót. Pedig rég nem a hatvanas években járunk, hanem 2018-ban.

Beyoncé már a Vogue felett is átvette az irányítást. Pontosabban csak a divatmagazin szeptemberi számának címlapja felett, mert először fordul elő, hogy nem a főszerkesztő – aki évtizedek óta Anna Wintour – választotta ki a fotóst, a ruhákat és az egész koncepciót, hanem az, akit fotóznak, vagyis Beyoncé. Az énekesnőnek köszönhetően pedig az is először fordul elő, hogy színes bőrű fotós készíti a címlapfotót, méghozzá a 23 éves Tyler Mitchell, aki bár nem új név a szakmában, mégis hatalmas ugródeszka lesz ez neki.

Tyler Mitchell (@tylersphotos) által megosztott bejegyzés, Ápr 7., 2015, időpont: 5:19 (PDT időzóna szerint)

Annak, hogy az elmúlt 126 évben soha egyetlen fekete fotós sem kapott lehetőséget arra, hogy a Vogue címlapján dolgozhasson, az lehet az oka, hogy soha senki nem kapott még szabad kezet, pláne nem a modell. De Beyoncénak úgy néz ki, még Anna Wintour sem tud nemet mondani, pedig ő aztán tényleg az a nő a szakmában, akitől mindenki fél. Wintour főszerkesztősége eddigi éveiben mindig ott volt a címlapfotózásokon, a modellek ruháit ő választotta ki, ahogy a témát is, így nyilván a fotóst is. Beyoncé legutóbbi Vogue-címlapját például Mario Testinóra bízta, igaz a fotóssal már nem dolgozik együtt január óta, amikor a New York Times-ban megjelent egy cikk arról, hogy többekkel szemben is visszaélt szexuálisan. Az énekesnő akkori, 2015-ös Vogue-megjelenése is izgalmas volt, de nem azért, mert szabad kezet kapott, hanem mert a fotók mellé nem készült vele interjú, ami addig a Vogue-ban soha nem fordult elő. Ezt a hagyományt viszont állítólag folytatja – a Huffington Post úgy tudja, nincs garancia arra, hogy a szeptemberi számban megszólalna. De legalább engedi nekünk, hogy csodáljuk a róla készült képeket.

A képek valószínűleg nem lesznek nagyon Vogue-osak, ha csak a fiatal fotós, Tyler Mitchell Instagramján látottakból, na meg abból indulunk ki, hogy korábban milyen munkái voltak. 2015-ben lett viszonylag ismert, miután kiadott egy könyvet kubai deszkásokról és az ottani építészetről készült fotóival. Ezeknek egy részét az i-D magazin is bemutatta, ennek köszönhetően szerzett Mitchell egyre több követőt Instagramon. Majd miután az egyetemen is végzett, olyanokkal kezdett el dolgozni, mint a Givenchy, a Converse, Marc Jacobs vagy az American Eagle. Természetesen Beyoncéval sem most találkozik majd először. Többször is dolgozott már a Knowles-családnak, sőt a Vogue-ot kiadó Condé Nastnak is, szóval Wintour nem feltétlenül kapott rohamot, amikor meghallotta, hogy ő készíti majd magazinja szeptemberi számának címlapfotóját.

De mi ez a felhajtás a szeptemberi szám körül?

Hát az, hogy a szeptember a divatvilágban pont olyan, mint egy átlagembernek a januári évkezdés. A divatmagazinok számára ez az új év kezdete, amikor végre kiderül, hogy a következő évben mi lesz a trendi, mit szabad felvenni és mit nem. A Vogue 2007-es, szeptemberi számának készítéséről még dokumentumfilm is készült, amiből kiderül, hogy Wintour nemcsak azt szabja meg, hogy a magazinban mi és mekkora betűmérettel szerepeljen, de még arra is képes, hogy a legnagyobb divattervezők arcába mondja, ha az általuk tervezett ruha szerinte pocsék. A Vogue szeptemberi kiadása tényleg olyan, mint egy egy évre szóló biblia. Még vastagságra is. Szóval már csak ezért is érdekes minden évben, hogy ki az, aki ennek a számnak a címlapján szerepelhet, az meg pláne, hogy ki készíti a fotókat.

A fentieket pedig még mindig lehet fokozni, ugyanis a Vogue idei szeptemberi száma nem csak a modell és a fotós miatt érdekes, hanem azért is, mert a hírek szerint ez lehet az utolsó szeptemberi Vogue, aminek Anna Wintour a főszerkesztője. Legalábbis a legtöbben erre következtettek abból, hogy a híresen szigorú főszerkesztő képes volt átadni másnak az irányítást. Meg hát a brit Vogue-nál is főszerkesztő-váltás volt tavaly, a pletykák pedig már azóta terjednek, hogy Wintour lesz a következő, aki visszavonul. Sőt, már arról is lehetett olvasni, hogy a helyét Victoria Beckham veszi át, de az talán mégis csak túlzás lenne.

via GIPHY

Kiemelt kép: Kevin Winter/Getty Images