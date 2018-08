Beyoncé és Rihanna rajongói a neten ölik egymást a virágkoszorús címlapok miatt

A szeptemberi divatlapok a legjobban várt magazinok, ezekből derülnek ki ugyanis a legújabb trendek. A két legerősebb kiadvány ilyen szempontból a brit és az amerikai Vogue. Előbbin Rihanna, utóbbin pedig Beyoncé látható, a címlapok láttán pedig megőrültek az emberek, a két énekesnő rajongói pedig egymást ölik és próbálják kitalálni, hogy melyikőjük hordott előbb virágkoszorút.

Ja igen, mert mindkét Vogue mindkét címlaplánya feje tetején virágok vannak. És bár Rihanna címlapja napokkal Beyoncé fotói előtt jelentek meg, Beyoncé fotósa nyilván már jóval korábban készítette a fotókat, szóval ez az egész csak véletlen.

Ettől függetlenül Rihanna rajongói Beyoncén röhögnek, hogy csak másolni tud, Beyoncé rajongói pedig kikeltek magukból, hogy az énekesnő

MÁR 2016-BAN IS HORDOTT VIRÁGKOSZORÚT!



Ki hordott előbb virágkoszorút?

can you rihanna fans stop being insecure when it comes to Bey? she’s a bigger legend and rightfully so, get over it

— Chloe X Halle deserve (@Beyleesii) August 6, 2018