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Belföld

Gulyás Gergely szerint „a kommunizmus óta nem volt példa arra, amit Lannert Judit felvázolt”

Szajki Bálint / 24.hu
admin Vaskor Máté
2026. 06. 07. 15:45
Szajki Bálint / 24.hu

A Tisza Párt a közjogi intézmények és az önkormányzati rendszer után az iskolarendszer totális átalakításàt tervezi, írta vasárnap Gulyás Gergely a Facebookon.

A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott,

Lannert Judit sok más változtatás mellett a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok megszüntetéséről beszélt egy interjúban, ezzel bizonytalanságba taszítva több tízezer diákot és családjaikat.

Az oktatási és gyermekügyi miniszter a 25 év alatti fiatalokból álló Balzacnak adta első miniszteri interjúját, ebben beszélt arról, hogy „a kompetenciamérések adataiból nem látszik, hogy a hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumokban jobban fejlődnének a gyerekek, mint a hagyományos általános iskolákban”, hozzátéve, hogy a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok rendszere inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés, amit meg fognak vizsgálni. Azt viszont kategorikusan nem jelentette ki, hogy ezt a rendszert biztosan meg fogják szüntetni.

Gulyás Gergely ezt úgy értékelte,

a kommunizmus óta nem volt példa arra, hogy az új oktatási miniszter által felvázolt egységes négyosztályos középiskolai modellt erőltessék rá a magyar társadalomra.

A volt miniszter posztját azzal zárta, hogy „a Tisza Párt még egy hónapja sincs hatalmon és máris agresszíven, érvek nélkül és ellenérveket nem tűrve kezdte meg a magyar politikai és társadalmi berendezkedés átalakítását, mindezt úgy, hogy az előző kormányon számonként, ilyenkor a jogszabályok által is előírt társadalmi egyeztetéseket mellőzi és az érintett több tízezernyi család csak a Facebookról tájékozódhat ezekről a tervekről.”

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