Már tavaly is felfigyletünk arra a francia modellre, aki Palvin Barbara hasonmása is lehetne. A 17 éves Thylane Blondeau már egy éve a L’Oreál csapat tagja, így ő is részt vesz a Cannes-i Filmfesztiválon, akárcsak a magyar szépség.

Nagyon hasonlít ez a lány Palvin Barbarára - Fotó! A francia modell közös fotót is posztolt Palvinnal és csak annyit írt hozz: "Az ikrem."

Blondeau vörös szőnyeg fotói láttam megint azt hittük, hogy Palvint látjuk. Egészen elképesztő a hasonlóság a két lány között.

Kiemelt kép: Nicholas Hunt/Getty Images