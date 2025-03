Oscar Piastri nyerte meg a Forma-1 Kínai Nagydíját, a McLaren ausztrál versenyzője rajt-cél győzelmet aratott – ez pályafutása harmadik futamelsősége. Csapattársa, Lando Norris végzett másodikként, a mercedeses George Russel zárt harmadikként.

A verseny előtt megemlékeztek az egykori versenyzőről, majd legendás csapattulajdonosról, Eddie Jordanről, aki a napokban, 76 éves korában hunyt el.

A rajtnál a pályafutása során először az élről induló Piastri és a második rajtkockából startoló Russell csatázott nagyot, az ausztrál ki tudta védeni ellenfele támadását, a brit ráadásul veszített egy helyet, nevető harmadikként ugyanis Norris egy pozíciót nyeri tudott. A címvédő Max Verstappen közben két helyet hátrébb csúszott annak is köszönhetően, hogy a két Ferrari annyira merészen kezdte a versenyt, hogy még össze is értek, a sprintversenyt megnyerő Lewis Hamilton örülhetett, hogy nem kapott defektet, míg a hátulról nekikoccanó Charles Leclerc pedig úgy is folytatni tudta, hogy az autója első szárnyából letört egy darab.

Fernando Alonso volt a futam első kiesője, a rangidős spanyol az ötödik kört követően volt kénytelen kiállni, elszálltak a fékek az Aston Martinon, volt, hogy lángra kaptak és füstöltek.

A két McLaren kényelmes előnyt autózott ki magának, így viszonylag légüres térben haladtak az élen a kerékcseréket is követően. Mögöttük azonban komoly csata kezdett kibontakozni, főleg, miután a törött szárnya ellenére is jobb tempót diktáló Leclerc a 21. körben megelőzte Hamiltont, majd megérkezett Russell nyakára, azonban az izgalmak csak pár körig tartott, igazán nagy veszélyt nem jelentett riválisára a monacói.

Az első hat jelentősen ellépett a mezőnytől, azonban köztük is jelentős különbségek voltak, így aztán jobb híján Oliver Bearman előzgetéseit mutatta a kamera, a Haas versenyzője tett is érte, hogy előtérbe kerüljön, feljött ugyanis a tizedik helyre. A futam utolsó harmada még hozott egy kis izgalmat, Hamilton kiment a boxba, majd Verstappen levadászta Leclerc-t, így aztán a két Ferrari elé került és negyedik lett, pedig a futam nagy része alatt ez utópisztikusnak tűnt.

Norris tulajdonképpen az első kanyarban bemutatott jó védekezésével megnyerte a Kínai Nagydíjat, a McLaren pedig tarolt, mert Norris lett a második. Russell a tőle megszokot stabil vezetéssel harmadikként zárt.

Verstappen, Leclerc, Hamilton, Esteban Ocon, Kimi Antonelli, Alexander Albon és Bearman szerzett még pontot.

Piastri majdnem kimaxolta a hétvégét, a mostani győzelme mellett ugyanis a sprintfutamon a második helyen végzett. A McLaren eddig mind a két nagydíjat behúzta a szezonban, ugyanakkor két versenyhétvégét követően izgalmasan alakul a világbajnoki pontverseny, az első négy helyezett tíz ponton belül van.

A vb két hét múlva folytatódik Szuzukában, a Japán Nagydíjjal.