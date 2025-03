Kizárások a Kínai Nagydíjon, Leclerc-t és Hamiltont is büntették

Charles Leclerc-t és Lewis Hamiltont, a Ferrari mindkét versenyzőjét utólag kizárták a Kínai Nagydíjról.

Leclerc az ötödik helyen végzett még úgy is, hogy az első szárnyának véglapja már az első körben letört, miután összekoccant a csapattársával, Lewis Hamiltonnal. A pilóta ezután sokáig őrizte a negyedik helyét, sőt még a dobogóért is csatázott, a hajrában azonban megelőzte őt Max Verstappen.

A futam után azonban közölték, hogy a versenybírák beidézték, mert az előírtnál könnyebb volt az autója a célba érés után (800 kilogramm a minimumsúly). A hír elterjedése után viszonylag hamar meg is született a döntést, kizárták a versenyből.

A szombati sprintversenyt megnyerő Hamiltonnak is jelenése volt, ő hatodikként ért célba. A hétszeres világbajnok autóján a megengedettnél jobban elkopott a a padlólemezen található kopólemez, végül ezért is kizárás járt. A Ferrari Ausztrál Nagydíjon látott gyengélkedésének hátterében is ezt vélték felfedezni sokan, hogy a kopás elkerülése miatt meg kellett emelni az autót, ami így a vártnál sokkal jobban csúszkált.

Pierre Gaslyt is beidézték, szintén könnyű volt az autója és őt is kizárták. Ő lehetett volna a Ferrarik büntetésének a nagy nyertese, mert a 11. helyen végzett, így pontot szerzett volna. Így viszont a 12. Lance Stroll és a 13. Carlos Sainz lépett elő a pontszerzők közé.

A Kínai Nagydíjat Oscar Piastri nyerte meg Lando Norris és George Russell előtt.