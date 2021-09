Lewis Hamilton megszerezte századik futamgyőzelmét, de Max Verstappen az Orosz Nagydíj igazi győztese

Norrisé a pole, Hamiltont leendő csapattársa is megelőzte Szocsiban

Lewis Hamilton nyerte meg a felhőszakadás miatt őrülettel végződő Forma-1-es Orosz Nagydíjat, ezzel megszerezte századik futamgyőzelmét.

Carlos Sainz kezdett remekül és bár Lando Norris nem szúrta el élete első rajtját a pole-ból, a szélárnyék pont elég volt a Ferrari pilótájának, hogy az élre ugorjon. A McLaren versenyzői viszont nagyot mentek, Daniel Ricciardo is erősen kezdett és George Russell is sokáig kitartott. Apránként viszont kialakultak az erőviszonyok, Hamilton ostromolta az élmezőnyt, ahol Sergio Pérez is keményen versenyzett.

Sok értelme nem volt két hét után másodjára is motort cserélni Valtteri Bottasnál, mert néhány kör után faképnél hagyta Max Verstappen. A finn pilóta annyira erőtlen volt egész délután, hogy amikor 15. helyen autózott, Toto Wolff csapatfőnök rászólt, hogy legalább a pontért kapcsoljon már rá.

Verstappen végül a hetedik helyig verekedte föl magát az utolsó helyről és úgy tűnt, itt is végez, hét körrel a leintés előtt viszont elkezdett esni az eső, ami mindent megváltoztatott.

A pálya hamar csúszóssá vált, de mivel kevés volt csak hátra a futamból, nehezen döntöttek a csapatok arról, hogy lecseréljék-e a gumikat. A mezőny fele kiállt nedves pályára való intermediate-eket felrakatni, de a győzelemért csatázó Hamilton, Norris páros nem akart kimenni, hiába hívták. Hamilton üldözőként belátta azonban, hogy az egyre hevesebben zuhogó esőben egyébként sem tudna előzni.

Norris nem adta föl, három körrel a vége előtt viszont már nem tudott bevenni egy kanyart, mert már állt a víz a pályán, így aztán Hamilton kényelmesen begurult az élre. Így nyerte meg Lewis Hamilton századik versenyét. Norrisnak be kellett érnie a hetedik hellyel és a leggyorsabb körért járó extra ponttal.

A Mercedes még úgy sem lehet boldog, hogy Bottas hirtelen az ötödik helyen találta magát az eső miatti káosznak hála, mert Verstappen tökéletes időben ment ki intermediate-ekért és szépen csöndben a második helyig meg sem állt. A Mercedes szeretett volna a hátulról rajtoló holland ellen minél nagyobb különbséggel nyerni, ennek így a közelében sem volt. A dobogóra Carlos Sainz fért még fel.

Hamilton győzelme dacára így csak kettő ponttal előzte meg Verstappent a világbajnokság összetettjében.