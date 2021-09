Norrisé a pole, Hamiltont leendő csapattársa is megelőzte Szocsiban

Lando Norris, a McLaren brit pilótája nyerte a Forma-1-es Orosz Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A McLarennél nagy ünneplés tört ki, amikor kiderült, hogy Norris végzett az élen:

What a moment for @LandoNorris as he clinches the first pole position of his F1 career! 🎧 😊 🚀#RussianGP #F1 pic.twitter.com/0tVfN4CqTU

— Formula 1 (@F1) September 25, 2021