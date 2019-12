Hamilton akkorát ment, hogy csapata bemondta: „Majdnem összeszartuk magunkat”

A brit és a Mercedes tarolt, a Ferrari küszködött, a McLaren feldobta a szezont. Ilyen volt 2019 a Forma-1-ben.

Hamilton és a Mercedes éve

Ha volt valaha olyan szezon a Forma-1-ben, amikor nem lehetett kérdéses, melyik csapat a legerősebb, az a 2019-es idény. A Mercedes olyan erővel indította a vébét, amivel elrettentette a riválisokat, az első öt futamon Lewis Hamilton és Valtteri Bottas kisajátította az első két helyet. A címét megvédő brit pilóta tizenegy versenyen végzett az élen, ezt a tempót Bottas sem tudta tartani, a finn idővel leszakadt tőle, két futamot be sem tudott fejezni. Összességében nem volt kérdés, hogy Hamilton sorozatban harmadszor is világbajnok lesz, minekután hatodjára is az F1 királyává koronozzák.

Sorozatban harmadszor lett világbajnok Lewis Hamilton Az ötödik helyről rajtolva is simán dobogós volt az Amerikai Nagydíjon, ami bőven elég volt az újabb világbajnoki címhez.

Az igazi tülekedés a Mercedesek mögött adódott: kezdetben Sebastian Vettel tűnt a legnagyobb fenyegetésnek, de menet közben a Red Bull versenyzője, Max Verstappen is elkapta a fonalat, majd a szezon második felében Charles Leclerc-ről szólt majdnem minden. A Mercedes mögötti minivébét Verstappen nyerte, és az összesített harmadik helye azért is bravúr, mert Pierre Gasly annyira nem tudott segíteni a Ferrarival való versengésben, hogy a Magyar Nagydíj után inkább Alexander Albont, egy újoncot ültettek a helyére.

A szezon legemlékezetesebb versenye a Német Nagydíj volt, Hockenheimben minden előfordult, ami felboríthatja a papírforma eredményeket:

esőben kezdődött a futam, Sergio Pérez falba csapódása miatt már a második körben jött a safety car, ezalatt legtöbben átmeneti abroncsokra váltottak,

falba csapódása miatt már a második körben jött a safety car, ezalatt legtöbben átmeneti abroncsokra váltottak, előbb Leclerc, majd Hamilton is a kavicságyban landolt, a monacóinak véget is ért ezzel a versenye, ahogyan később a pályafutása első dobogós helyezésére pályázó Nico Hülkenberg és Bottas is,

és Bottas is, az őskáoszból végül Verstappen került ki győztesnél, mögötte az utolsó helyről rajtoló Vettel végzett, a dobogó harmadik fokára pedig az idényben először és utoljára Danyiil Kvjat állhatott föl.

állhatott föl. Emellett ezen a versenyen szerezte Robert Kubica a Williams egyetlen pontját.

Brazíliában a két Ferrari-pilóta ütközése okozott emlékezetes drámát, amit Pierre Gasly és Carlos Sainz köszönt szépen, a két pilóta életében először végzett a dobogón. A kanadai futam szintén Vettel miatt maradt emlékezetes, a német versenyzőtől elvették a futamgyőzelmet, megbüntették Lewis Hamilton megelőzéséért, mert a fűről túl veszélyesen tért vissza a pályára. Vettel a futam után tüntetőleg kicserélte a kettejük helyezését jelölő táblákat.

Az autósport tragikus éve

Márciusban, a szezon előtt tüdőembóliában meghalt a sportág védőangyala, Charlie Whiting. A Nemzetközi Automobil-szövetség ikonikus alakja számos reform atyja volt, többek között neki köszönhető a glória bevezetése is, ami alighanem Leclerc életét is megmentette már.

Charlie Whiting halálával védőangyalát veszítette el a Forma-1 Charlie Whiting még szerelőként érkezett a sorozatba, majd az egyik főszereplője volt a Brabham világbajnoki címeinek. Évtizedek óta nem született fontos szakmai döntés nélküle.

Szintén idén hunyt el a hosszú ideje betegségekkel küszködő Niki Lauda. A sportág legendája 70 éves volt. A Mercedesnél nem csak a 2019-es világbajnoki címet ajánlották neki, hanem a jövőben minden futamon az autóra kerül a neve.

Sajnálatos okból marad emlékezete a 2019-es Belga Nagydíj is: a Forma-2 szombati futamán egy tragikus versenybalesetben életét veszítette Anthoine Hubert. A francia versenyzőnek több F1-es pilóta is barátja volt, többek között az a Charles Leclerc is, aki életében először nyert futamot másnap. Utólag Daniel Ricciardo elárulta, a mezőny több tagja sem akart kocsiba szállni vasárnap a történtek után, az egész hétvége a gyászról szólt.

Az elsőt senki sem felejti el, de az utolsót sem

Különleges szezon volt a 2019-es a Forma-1 számára, mert néhány kivételes tehetség került be a mezőnybe. Charles Leclerc ugyan második évét taposta az F1-ben, de az elsőt egy nagy csapatban, és 24 ponttal négyszeres világbajnok csapattársa, Vettel előtt végzett.

Alexander Albon a Toro Rossónál kezdett ugyan, de Gasly gyengélkedése miatt hirtelen Verstappen mellett találta magát és a franciához képest két-három pozícióval jobb helyen végzett a futamokon. George Russel annak ellenére is kitűnt tehetségével, hogy a Williams autójában starthoz állni nagyjából ahhoz volt hasonló, mintha valaki triciklivel akarna a MotoGP-ben versenyezni. Az újonc viszont minden hétvégén legyőzte Kubicát a házi versenyben, a sors fintora, hogy mégis a lengyel tudott csak pontot szerezni.

A legnagyobbat viszont Lando Norris robbantotta,

aki a feljavult McLarennel 49 pontot gyűjtve 11. lett a pontversenyben. A 20 éves pilóta rendkívül kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, tizenegyszer pontszerző helyen végzett, emellett pedig egy nagyon laza srác maradt, aki kimondottan színesítette a mezőnyt.

A tejes fiú, akire nagy szüksége van a Forma-1-nek Lando Norrisban minden megvan ahhoz, hogy a következő évek egyik sztárversenyzője legyen: gyors és kedvelhető figura, aki életveszély a telefonnal a kezében.

Két veterán F1-es viszont jövőre már nem lesz ott a húszas mezőnyben: Hülkenberg egyelőre bízik még a folytatásban, az egész szezonban utolsó helyen kullogó Robert Kubica viszont befejezte az autóversenyzést.

Egy gyönyörű hang, éneklés és egy üzenet mindenkinek, akit érint

Végezetül pedig összeszedtük az idei év legviccesebb rádiós beszólásait. Ki mással is kezdhetnénk, mint Ricciardóval, akitől a Mexikói Nagydíj előtt kértek mikrofonpróbát. Néhány találomra válogatott szó után közölte a versenymérnökével, hogy mély és gyönyörű hangja van. Jött is a válasz: a legjobbamat nyújtom neked.

Sokan egy Ricciardo, Norris csapatról álmodoznak, mert a britek ifjú titánja is jó humorú srác. Abu-Dzabiban Andrew Jarvis versenymérnökkel volt egy szép pillanata is, mindketten hálálkodtak az egész éves munka miatt, amin kezdetben jót nevetett a McLaren versenyzője, de a végén ő is pityergett egy kicsit.

Lewis Hamilton általában nem az emlékezetes rádiózásokkal tűnik ki. Az idén azért neki is jutott egy aranyköpés, a brit pilóta az egész Magyar Nagydíjon át üldözte Verstappent, végül egy bravúros előzéssel behúzta a futamot. Leintés után szólt is a csapatnak, hogy remek érzés, mire a Toto Wolff, az istálló főnöke válaszolt:

Lewis, itt Toto. Majdnem összeszartuk magunkat, úgy izgultunk. Gratulálok!

Hamilton csak nevetett az egészen, majd azt felelte, szerencsére csak majdnem, így nem kell maguk után takarítani.

Bottasra sem jellemző, hogy kijönne a sodrából, ám egy ikonikussá vált trágárság elhagyta a száját. Miután az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon első helyen végzett, annyit mondott: mindenki, akire vonatkozik, basszátok meg! A megjegyzésből szállóige lett, sőt Bottas maga is hordott ilyen feliratú pólót, de azt máig nem árulta el, kinek üzent ezzel.

És persze nem maradhat ki a gyűjteményből Kimi Räikkönen sem, aki a maga szűkszavú, de végtelenül őszinte módján derítette jókedvre az F1-es rajongókat Monacóban. Azt próbálta elmondani, melyik autót üldözi. Azt ugyan nem tudta, hogy a Racing Point melyik pilótája halad előtte, de mint kiderült az átnevezett csapat nevére sem emlékezett már:

A Force India, vagy hogy a tökömbe hívják.

Végezetül pedig ne felejtsük el Carlos Sainzot sem, aki annyiszor adta elő a Smooth Operatort, hogy már rá is szóltak: mintha valami random rádióadót hallgatna a csapat.

Kiemelt kép: Clive Mason/Getty Images