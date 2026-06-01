Magyar Péter: Több mint 3 milliárd forint támogatás érkezett tavaly a Tisza Párthoz magánszemélyektől

A volt miniszterelnökhöz hasonlóan Magyar Péter is előállt egy sajátos leltárral: a kormányfő reggeli bejegyzésében arról vetett számot, hogy a Tisza Pártot mennyi pénzhez jutott hozzá összességében a magyaroktól a mögöttünk hagyott évben, és ennek mekkora volt a szimpla támogatói célú felajánlás.

Magyar Péter a posztja elején kihangsúlyozta: A Tisza „2025-ben is kizárólag magyar magánszemélyek adományaiból végezte munkáját”, ezt a munkát pedig több mint százezer magánszemély segítette egyszeri vagy rendszeres utalással.

Magyar szerint mindez számszerűen így nézett ki:

közel 70 ezer ember támogatta a pártot rendszerváltó kártya vagy állandó átutalás formájában;

összesen 178 olyan magánszemély volt, aki több, mint 500 ezer forint támogatást nyújtott a Tiszának, összesen 421 630 317 Ft. értékben;

az 500 ezer forint alatti támogatások összege pedig ennek több mint hatszorosa volt, összesen 2 690 718 683 forint.

A teljes támogatás összege tehát 3 112 349 000 forint volt 2025-ben, amihez hozzáadódik még a webshop 97 787 118 forint összegű bevétele, így a Tisza teljes bevétele 2025-ben 3 210 136 118 forint volt

– jelentette be a miniszterelnök.

Magyar megjegyezte, hogy a folyamatos országjárás és a kampány hatására – külön kiemelve a jelöltállítási folyamatot – a párt költségei is jelentősen megnőttek a tavalyi évben, a miniszterelnök közlése szerint ezek mindösszesen 3 029 822 098 forintot tettek ki. „Így a Tisza a 2025-ös évet 180 millió forint eredménnyel zárta” – írja Magyar, hozzátéve, hogy a párt teljes 2025. évi beszámolója a Tisza honlapján olvasható.

Bige László 100 milliót utalt

A közzétett dokumentumban azoknak a nevét tüntették fel tételesen, akik 500 ezer forintnál magasabb összeggel támogatták a pártot. Itt csak az adományozók kereszt- és vezetékneveit jegyezték le, ezek némelyikéből viszont könnyű következtetni.

Ott szerepel például Bige László nagyvállalkozó, Nitrogénművek Zrt. elnök-vezérigazgatója, akinek az érdekeltségei rendszerint szembe találták magukat az előző kormánnyal. A Tisza által közzétett dokumentum szerint Bige 100 millió forinttal támogatta a pártot 2025-ben. Ő volt a legnagyobb adományozó, őt követi a nyolcszámjegyű összeget elutaló Zelcsényi Miklós, aki a kampány során programkoordinátorként is tevékenykedett.

Szerepel a névsorban Mellár Tamás neve is. Az egykori KSH-elnök a megelőző parlamenti ciklusban Pécs ellenzéki országgyűlési képviselője volt, idén viszont nem indult újra, hogy a Tisza esélyei minél kedvezőbbek lehessenek. Mellár a beszámoló szerint 975 ezer forintot utalt a pártnak.

A Tisza házatájáról ismerős lehet Dávid Dóra, Gerzsenyi Gabriella és Lakos Eszter neve, ők mind a párt EP-képviselői, mindegyikük neve mellett 2,5 millió forint szerepel. Ugyanígy ott látható Kulja András neve, aki szintén tiszás EP-képviselő, a beszámoló szerint ő 2 milliót utalt. Hajdu Márton, az országgyűlés Külügyi Bizottságának tiszás elnöke 7,5 milliót, Melléthei-Barna Márton pedig, aki igazságügyi miniszter is lehetett volna, 4 millió forintot. Rajtuk kívül több olyan személy is szerepel a listán, akik mára tiszás országgyűlési képviselők lettek.

És ott szerepel még mások mellett Magyar Péter neve is, ő a dokumentum szerint ő 1,2 millióval szállt be a párt működésébe.