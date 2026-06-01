Nagyot lépett az OTP: megnyitották a kapukat a világ legnagyobb részvénypiacára

A hazai pénzügyi szektor digitalizációja újabb mérföldkőhöz érkezett. Az OTP Bank tavaly elindított online befektetési platformja, az OTP SingleMarket egy átfogó fejlesztés eredményeként megnyitotta a kaput a világ legnagyobb tőkepiaca előtt. Ennek részeként 2026 áprilisától a felhasználók már közvetlenül elérhetik a New York-i Értéktőzsde (NYSE) és a Nasdaq több mint 1500 részvényét, mindezt a legnagyobb hazai pénzintézet által garantált stabilitás, biztonság és kényelem mellett.

A közvetlen elérés megnyitása rendkívüli befektetési palettát tesz elérhetővé a magyar lakossági és vállalati ügyfelek számára. Az elmúlt tíz évben ugyanis az Egyesült Államok tőkepiacai elképesztő ütemben gyarapodtak, és messze túlszárnyalták a világ más régióit. Míg az európai és a fejlődő piaci indexek mérsékeltebb, hullámzóbb növekedést mutattak, addig a tengerentúli irányadó indexek – mint az S&P 500 vagy a technológiai fókuszú Nasdaq – történelmi eredményeket értek el.

Folyamatos innováció

Az OTP Bank már jó ideje úttörő szerepet játszik a hazai pénzügyi digitalizációban. Magyarországon például elsőként vezette be MobilBank alkalmazásában az NFC és QR-kód alapú „Pénzkérés simán” szolgáltatást, radikálisan leegyszerűsítve a lakossági ügyfelek közötti, azonnali és díjmentes mikrofizetéseket. Hasonlóan nagy lépés volt az OTP-s SZÉP-kártyák digitalizációja, amely lehetővé tette a virtuális kártyákkal történő fizetést a fizikai POS-terminálokon.

A funkcionalitás bővítése mellett a bank kiemelt figyelmet fordít a biztonságra is, különösen a kibertérben megjelenő kockázatok korában. Ebben az innovatív és biztonságos környezetben született meg 2025-ben a hitelintézet önálló fejlesztésű online befektetési platformja, az OTP SingleMarket, amely először a lakossági, majd a vállalati ügyfelek számára nyitotta meg a lehetőséget a közvetlen tőzsdei kereskedésre.

Mire képes az OTP SingleMarket?

A platform indulásakor a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) és a Deutsche Börse (Xetra) több mint 1000 befektetési eszközéhez – részvényekhez, befektetési jegyekhez, ETF-ekhez és certifikátokhoz – nyújtott közvetlen hozzáférést, ami most az amerikai részvénypiacokkal bővült. A platform különlegessége azonban nem csupán a termékkínálatban, hanem a mögötte álló intézményi háttérben rejlik, hiszen az OTP SingleMarket mögött Magyarország meghatározó, stabil és tőkeerős hitelintézete áll.

Ez a hazai felügyeleti és jogi garancia olyan bizalmi faktort jelent, amely a komoly megtakarításokkal rendelkező, tudatos befektetők számára elengedhetetlen szempont.

A platformot az OTP internet- és mobilbanki hozzáféréssel rendelkező ügyfelek külön szerződéskötési procedúra és havidíj nélkül vehetik igénybe. Bár a háttérben egy komplex, professzionális kereskedési rendszer működik, a felhasználói felületet úgy tervezték meg, hogy az böngészőből és mobilról is rendkívül gyors, kényelmes és átlátható legyen. A kereskedési alapfunkciókon túl az OTP SingleMarket számos olyan kényelmi szolgáltatást nyújt, amelyek testreszabhatóvá teszik a befektetési élményt:

24 órás megbízáskezelés: Bár a tranzakciók értelemszerűen az adott piacok nyitvatartási ideje alatt teljesülnek, a vételi vagy eladási megbízásokat az ügyfelek a nap 24 órájában bármikor rögzíthetik.

Egyedi „Kedvencek” menüpont: A felhasználók saját figyelőlistát hozhatnak létre az általuk preferált vagy éppen elemzett papírokból.

Automatikus árfolyamfigyelés és push értesítések: Nem szükséges folyamatosan a kijelzőt figyelni; a rendszer értesíti a befektetőt, ha egy adott eszköz eléri a kívánt célárat.

Haladó grafikonos elemzés: A befektetőket többféle grafikonos megjelenítési mód segíti a piaci mozgások mélyebb elemzésében.

Különösen értékes szakmai funkció, hogy a platformon a felhasználók négyféle készletpárosítási logika közül választhatnak adózási és portfólió-menedzsment stratégiai céljaiknak megfelelően. Végül, de nem utolsó sorban azt is fontos kiemelni, hogy a legjobb befektetési döntéshez a platform piaci elemzésekkel is hozzájárul, valamint egy áttekinthető irányítópulttal, ahol a meglévő befektetési eszközök és a tranzakciók egyszerűen áttekinthetők és követhetők.