parlamentországgyűlésképviselői fizetésektisza párt
Belföld

Már ma megszavazhatja az Országgyűlés a képviselői fizetések csökkentését

Mohos Márton / 24.hu
admin Rugli Tamás
2026. 06. 01. 06:32
Mohos Márton / 24.hu
A kormányzó Tisza Párt képviselői mellett várhatóan a Fidesz és a Mi Hazánk frakciója is meg fogja szavazni a javaslatot.

Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak csökkentését kezdeményező törvényjavaslatot tárgyalhatja hétfői, egynapos ülésén a parlament.

Az Országgyűlés honlapján olvasható napirendi javaslat szerint a 13 órakor kezdődő ülésen megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba (MDF) és Novák Rudolf (SZDSZ) volt országgyűlési képviselőkről. Ezt követően napirend előtti felszólalások, interpellációk és azonnali kérdések hangzanak el.

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke a házbizottság csütörtöki ülése után az MTI-nek azt mondta, a hétfői ülés napirendjén várhatóan szerepel az országgyűlési törvény módosítása. Az indítványt valószínűleg a házszabálytól történő eltéréssel vitatják meg. A Tisza frakcióvezetője, Bujdosó Andrea és frakciótársa, Kalázdi-Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40 százalékkal csökkenhet.

A kormányzó Tisza Párt képviselői mellett várhatóan a Fidesz és a Mi Hazánk frakciója is meg fogja szavazni a javaslatot.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Van borzasztóbb a viszonzatlan szerelemnél – például, ha varázsütésre teljesülnek a vágyaink
„Oroszország zászlaja a terror szimbóluma” – már a WTA is megbüntette a teniszezőt, aki kiállt Ukrajna mellett
Tíz éve él úgy, mint egy alkoholista, holott egy korty szeszt sem iszik
Orbán Viktor idén sem ment el a születésnapi szentmiséjére
NKA-botrány: Hankóék 400 milliónyi kulturális pénzt lapátoltak egyetlen megye fideszes egyesületeihez
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik