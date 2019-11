Verstappen nyerte a Brazil Nagydíjat, egymást nyírták ki a Ferrarik

Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Brazil Nagydíjat, az idény utolsó előtti futamát, amely sokáig csendesen csordogált, majd a végére hihetetlen izgalmakat tartogatott.

Az élről induló Verstappen remekül kapta el a rajtot, miközben mögötte a hatodik világbajnoki címét már begyűjtő Lewis Hamilton ment be másodikként az első kanyarba, miután megelőzte Sebastian Vettelt.

A rajt nagy nyertese Charles Leclerc volt, a Ferrari monacói üdvöskéje a 14. helyről indult, majd nagyon gyorsan javított három pozíciót.

Az első izgalmas fejlemény a 8. körben történt, amikor Daniel Ricciardo próbált bebújni Kevin Magnussen mellett, aminek ütközés lett a vége.

Fucking idiot

– kommentálta az esetet Magnussen, Ricciardónak pedig megsérült az első szárnya, így be kellett mennie a bokszba, és később őt hozták ki vétkesnek, amiért 5 másodperces büntetést kapott.

Elöl Verstappen őrizte két másodperc fölötti előnyét Hamiltonnal szemben, a brit pedig Vettelt rázta le. Leclerc már a 13. körben ott nyomult a 6. helyen, de aztán hosszú ideig ott is ragadt Alexander Albon mögött.

Hamilton a 21. körben ment ki először új gumikért, és be is tudott vágni Verstappen elé, akit Robert Kubica majdnem a falnak lökött a bokszban, miután pont a holland elé engedték vissza.

Verstappen nem hagyta magát, fél körön belül megelőzte Leclerc-t és Hamiltont, úgyhogy nem jött be a Mercedes trükkje.

A 26. körben Valtteri Bottas is kiállt, így Verstappen visszakerült az élre, miközben Hamilton arra panaszkodott, hogy jobb lett volna, ha közepes keverékű gumikat kap.

Csendesen csordogált a verseny, aztán a 44. körben Hamilton megint új gumikat kapott, persze a Red Bull egy körrel később egyből behívta Verstappent, aki vissza tudott jönni a világbajnok elé, a vezetést pedig Vettel vette át. Az 50. körben a négyszeres világbajnok német is kiment a bokszba, Verstappen előnye pedig másfél másodpercre csökkent Hamilton előtt.

Az 52. percben Bottas motorja adta meg magát, így a finn pilóta számára véget ért a verseny, ő lett az első kieső.

Bottas a pálya mellett állt le, de beküldték a biztonsági autót, mire Verstappen gyorsan bement a bokszba lágy gumikért. A vezetést így Hamilton vette át, aki előbb arra panaszkodott, hogy nem elég gyors a safety car, majd azon aggódott, hogy a gumijai miatt nem lesz esélye maga mögött tartani Verstappent.

Így is történt, az újraindulás után Verstappen agresszívan támadta a címvédőt, és a Senna S kanyarban meg is előzte, ahogyan a másik Red Bullt vezető Albon is elment Vettel mellett, amivel feljött harmadiknak.

Verstappen meg tudott szökni Hamiltontól, úgy tűnt, a kérdés már csak az, kik végeznek a dobogós helyeken a holland pilóta mögött. Hamilton lemondott a győzelemről, inkább kiment kerékcserére, de a két Ferrari ellopta a show-t, Leclerc keményen bevágott Vettelnek, aki egyből visszatámadt, a vége az lett, hogy mindketten defektet kaptak, és persze vadul szentségelve hibáztatták a másikat.

A két Ferrari a negyedik és ötödik helyről esett ki, amivel Albon ajándékba kapta a dobogós helyet, legalábbis egy darabig úgy tűnt. Két körrel a vége előtt a Ferrarik balesete miatt újabb biztonsági autós időszak jött, ekkor Verstappen, Albon, Gasly, Hamilton és Carlos Sainz autózott az első öt helyen.

Az újraindítás után Hamilton villámgyorsan megelőzte Gaslyt, aztán a brit kilökte Albont, amivel a thaiföldi bukta a dobogót.

Verstappen simán nyerte a Brazil Nagydíjat, Gasly pedig visszaverte Hamilton támadását, és a második helyre hozta be a Toro Rossót, így pályafutása során először állhatott dobogóra. Hogy Hamilton megtarthatja-e a harmadik helyet, aztán később tudjuk csak meg.

A pontszerző helyeken Sainz, Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi, Ricciardo, Lando Norris, Sergio Pérez és Danyiil Kvjat végzett.

RACE CLASSIFICATION …and breathe! How they crossed the line at Interlagos#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/KU2VGwTTjo — Formula 1 (@F1) November 17, 2019



Kiemelt kép: HOCH ZWEI / DPA PICTURE-ALLIANCE