Új és izgalmas mégis otthonos – Fedezze fel az igazi Horvátországot családias szállásokon keresztül

Horvátország a csodák helye, hiszen a gyönyörű tengerparti városok gazdag történelmére, vagy az épített örökségre kíváncsi turisták mellett a természeti szépségeket felfedezni kívánókat is tárt karokkal várja, a nemzeti parkok, festői vízesések, valamint a csendes siklás mellett vadvízi evezésre is alkalmas folyói közt pedig mindenki megtalálhatja a kedvencét.

Egy nyaralás persze nem csak ezekről szól, hiszen a megfelelő szálláshely kiválasztása legalább olyan fontos, mint maguké az úticéloké. Egy mindenféle helyi jellegzetességet nélkülöző szálloda – ami a világ bármelyik pontján lehetne –, valamint a legtöbb helyen elérhető svédasztalos reggelik persze kitűnő megoldást nyújtanak a legfontosabb szükségletekre, hiszen kipihenve ébredhetünk fel reggel, hogy aztán egy bőséges étkezés után belevessük magunkat a ránk váró kalandokba, sokan ennél azonban többre vágynak.

Nekik nyújthatnak jó megoldást a Horvátország minden egyes régiójában elérhető családi szálláshelyek, amik a hagyományos horvát vendégszeretetbe engednek betekintést. Ezek a kis panziók, valamint kiadó apartmanok természetesen magukon viselik, hány csillagosak, létezik azonban egy másik kategória is, amit érdemes szem előtt tartani: ez a Local Host minősítés, ami garantálja, hogy kiemelkedő élményben legyen részünk.

Ezek a szállások mind elmondhatják magukról, hogy gazdáik a lakókörnyezetükre, a természeti értékekre, illetve a helyi erőforrások használatára is különösképpen odafigyelnek, az érkező vendéget pedig az első pillanattól az utolsóig meleg vendégszeretetben részesítik, maradandóvá téve az élményt.

A Local Host-szálláshelyek a helyi hagyományokba is betekintést nyújtanak, a házigazdák pedig közvetlenek, így régi ismerősnek, vagy akár családtagnak érezhetjük magunkat a közelükben. Ennek is a gyorsan kialakuló viszonynak köszönhető, hogy történeteken, ételeken, vagy épp élményeken át megmutatják az adott város vagy falu autentikus arcát.

Az újdonsült barátok az ételek, italok, illetve népszokások megismertetésén túl a környéken elérhető programokról is tájékoztatják a vendégeiket: sokan nem szimplán csak felhívják a figyelmet azokra, de sajátokat is szerveznek.

Lehet ez egy kerékpártúra a szlavóniai szőlőültetvények között, de van, ahol Isztria legédesebb szuvenírje, a Pazini aprósütemény (Pazin cukerančići) készítésébe is beavatnak. Ez az édesség legtöbbször az esküvőkön, keresztelőkön, konfirmációkon, illetve úrvacsorákon bukkan fel. A receptnek van egy különlegessége: az elkészítéshez forró tejbe kevert szalakálit használnak, a sült végeredményt – aminek állaga függ attól, hogy viharos, száraz, vagy nedves időben készítik el – pedig előszeretettel mártják borba.

Kitűnő példa a 18 ezer négyzetméteren elterülő isztriai Ograde House esete is, ahol egy egész gazdaság vár minket, így a kutyák és macskák mellett lovak, csirkék, kacsák, ludak, galambok, valamint lovak között pihenhetünk, az étkezőasztaloknál pedig a környék sokszor kemencében születő házias ízeibe, illetve brandyjeinek és borainak világába nyerünk betekintést.

Az élmények persze Horvátország más régióiban, így Dalmáciában, Baranyában, valamint Gorski kotarban is várják a magyarokat: a leginkább képeslapra kívánkozó közülük a Divjake Log Home nevű rönkház, ami a Gorski kotarhoz tartozó Ravna Gorában áll.

A Horvátország tüdejének tartott – kétharmad részben erdővel borított – országrészben álló ház beceneve Az erdő királynője, erre pedig jócskán rá is szolgál, hiszen kézzel készített bútoraival leginkább egy tündérmesébe illik. Az aktív pihenés lehetőségei itt is sokszínűek, hiszen a közeli Kupa folyón vadvízi evezésre is van lehetőség, de a környéket egyedül, vagy vezetett túrákon is bejárhatjuk. Az ételek terén sincs ok szégyenre, hiszen a sajtok, a joghurtok és a tej mellett a tojás is egy közeli gazdaságból érkezik, sőt, a pisztrángot is a közelben fogják ki.

Amennyiben a „Local Host” címkével ellátott szálláshelyek közül választunk egyet, igazán egyedülálló és felejthetetlen élményben lesz részünk.