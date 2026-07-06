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Foci foci vb 2026

„Itt kezdtem, itt fejeztem be” – Neymar bejelentette a visszavonulását

East Rutherford, United States - July 5: Neymar of Brazil gestures looks dejected during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 5, 2026 in East Rutherford, United States. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Harry Langer / DeFodi Images / DeFodi via Getty Images
Neymar sírva búcsúzott
24.hu
2026. 07. 06. 04:09
East Rutherford, United States - July 5: Neymar of Brazil gestures looks dejected during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 5, 2026 in East Rutherford, United States. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Harry Langer / DeFodi Images / DeFodi via Getty Images
Neymar sírva búcsúzott
Keményen dolgozott, hogy ott lehessen élete negyedik világbajnokságán, a Norvégia elleni 2-1-es vereséget követően pedig könnyekkel a szemében búcsúzott Neymar, aki Brazília kiesését követően bejelentette visszavonulását a válogatottól.

Neymar legutóbb 2023 októberében játszott válogatott mérkőzést, így hatalmas meglepetés volt, amikor Carlo Ancelotti májusban behívta a 34 éves játékost a brazilok világbajnoki keretébe.

A játékos nem volt tökéletes állapotban, a korábbi négy mérkőzés közül mindössze Skócia ellen kapott csereként lehetőséget. A norvégok elleni nyolcaddöntőn is a második félidőben állt be, végül a 90+10. percben ő lőtte be csapata becsületgólját tizenegyesből.

Megpróbáltam, tényleg megpróbáltam, de most vége

– mondta a 80 találattal brazil gólrekorder csatár a Globo tévécsatornának a 130., egyben utolsó fellépését követően.

Itt kezdtem, itt fejeztem be

– utalt arra, hogy 2010. augusztus 10-én éppen a MetLife Stadionban mutatkozott be – ráadásul góllal – az Egyesült Államok elleni 2-0-s mérkőzésen.

A Santos 34 éves támadója 130 mérkőzésen szerepelt a válogatottban, mindössze 14-gyel maradt el a rekorder Cafutól.

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