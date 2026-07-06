„Itt kezdtem, itt fejeztem be” – Neymar bejelentette a visszavonulását

Neymar legutóbb 2023 októberében játszott válogatott mérkőzést, így hatalmas meglepetés volt, amikor Carlo Ancelotti májusban behívta a 34 éves játékost a brazilok világbajnoki keretébe.

A játékos nem volt tökéletes állapotban, a korábbi négy mérkőzés közül mindössze Skócia ellen kapott csereként lehetőséget. A norvégok elleni nyolcaddöntőn is a második félidőben állt be, végül a 90+10. percben ő lőtte be csapata becsületgólját tizenegyesből.

Megpróbáltam, tényleg megpróbáltam, de most vége

– mondta a 80 találattal brazil gólrekorder csatár a Globo tévécsatornának a 130., egyben utolsó fellépését követően.

🚨🚨 BREAKING: Neymar announces his RETIREMENT FROM INTERNATIONAL FOOTBALL. 👋🏼🇧🇷 “I tried. I tried. It started here at Met Life stadium and I finished here. It is now over”, Ney said after the game. His story with the Brazilian national team is over. pic.twitter.com/vPIFflyJHq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

Itt kezdtem, itt fejeztem be

– utalt arra, hogy 2010. augusztus 10-én éppen a MetLife Stadionban mutatkozott be – ráadásul góllal – az Egyesült Államok elleni 2-0-s mérkőzésen.

A Santos 34 éves támadója 130 mérkőzésen szerepelt a válogatottban, mindössze 14-gyel maradt el a rekorder Cafutól.