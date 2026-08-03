Szélesi Zoltán Szappanos Péter újabb hibájáról: A Megyeri úthoz fel kell nőni, Újpesten nagyon nagy nyomás van

Az újpestiek edzője nem volt könnyű helyzetben, mert Szappanos hibájából már a 11. percében vezetést szerzett a DVSC. Azonban szerencséjére a hihetetlen hőség miatt ivószünetet tartottak a találkozón, ahol alaposan lehordta játékosait.

Ha ilyen macskajancsik vagyunk, felesleges visszamenni az ivószünet után. A reakció jó volt, de el kell kerülnünk, hogy hátrányba kerüljünk

– mondta Szélesi finomítva az elhangzottakat az M4 Sportnak.

A szidás bevált, az újpestiek még az első félidőben fordítottak, térfélcsere után még növelték is a vezetésüket, és bár Dzsudzsák Balázs góljával izgalmassá vált a hajrá, végül 4-2-re nyertek. A mérkőzést követően Szélesi elárulta azt is, mit gondol arról, hogy a Nyíregyháza elleni vereség (1-2) után újra hibázott a kapusa.

„Egy rutinos, jó korban lévő kapus, de ő is emberből van, a Megyeri úthoz fel kell nőni, Újpesten nagyon nagy nyomás van. A mi B-közepünk elé beállni nem könnyű, lehetséges, hogy ehhez még neki is szoknia kell. A második félidőben viszont olyan bravúrokat is bemutatott, amik ha nincsenek, több kapott góllal zárhattuk volna a találkozót. Az övé is egy fejlődési folyamat, ezt el kell fogadni.”

A lila-fehérek három pontot gyűjtöttek az első két mérkőzésen, a harmadik fordulóban Kisvárdára utazik.