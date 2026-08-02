A nap legfontosabb hírei – 2026. augusztus 2.

Magyar Péter interjúban, s videóban is beszélt az energikrízis friss fejleményeiről, a legfrissebb kormánydöntésekről. Tudatta: a legnehezebb napok még előttünk vannak.
Kapitány István közzétett egy listát a legjelentősebb energiamegtakarítást vállaló cégekről.
Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök korábban egyeztetésre hívta a kormány és a parlamenti pártok vezetőit: Magyar Péter, Bóka János és Toroczkai László egyaránt jelezte részvételét.
A Sziget Fesztivál szervezői közleményben tudatták: a kialakult helyzetben is megtartják az eseményt.
Kibertámadás érte a Magyar Államkincstárat.
Ketten is meghaltak az Ozora Fesztiválon, szombaton.
A Blaha Lujza téri villamosmegállóba csapódott egy autó.
Robbanótestek bukkantal elő a Dunából a Batthyány térnél.
A labdarúgó NB I. második fordulójában sem nyert az FTC.