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A nap legfontosabb hírei – 2026. augusztus 2.

Fotó: Kőrös Gábor / 24.hu
24.hu
2026. 08. 02. 21:26
Fotó: Kőrös Gábor / 24.hu

Magyar Péter interjúban, s videóban is beszélt az energikrízis friss fejleményeiről, a legfrissebb kormánydöntésekről. Tudatta: a legnehezebb napok még előttünk vannak. 

Kapitány István közzétett egy listát a legjelentősebb energiamegtakarítást vállaló cégekről. 

Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök korábban egyeztetésre hívta a kormány és a parlamenti pártok vezetőit: Magyar Péter, Bóka János és Toroczkai László egyaránt jelezte részvételét. 

A Sziget Fesztivál szervezői közleményben tudatták: a kialakult helyzetben is megtartják az eseményt. 

Kibertámadás érte a Magyar Államkincstárat. 

Ketten is meghaltak az Ozora Fesztiválon, szombaton. 

A Blaha Lujza téri villamosmegállóba csapódott egy autó. 

Robbanótestek bukkantal elő a Dunából a Batthyány térnél. 

A labdarúgó NB I. második fordulójában sem nyert az FTC. 

Kisorsolták a hatos lottó nyerőszámait. 

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