Borbély Balázs újra pontokat veszített átalakított kezdőjével, az ETO viszont átgázolt a Szparin

Az első fordulóban sokakat meglepett, hogy az ETO nem tudta legyőzni a feljutó Vasas együttesét. Ezek után újra meglepetést okoztak az angyalföldiek, miután 0-0-val jöttek el a Groupama Arénából. Érdekesség, hogy a Vasasban újra volt kiállítás, ezúttal Hidi M Sándor gyűjtött be két sárga lapot, de a másodikat a 86. percben.

A Ferencváros vezetőedzője, Borbély Balázs elmondta az első fordulóban Pakson kikapott csapatáról, hogy meg kell találni az arányokat a nemzetközi kupaszereplés és az NB I-es meccsek közötti rotálásban. Ezúttal kevesebb helyen is változtatott a Fradi edzője, de így sem sikerült nyerni, sőt összesen kétszer találta el a kaput az FTC.

Eközben viszont a címvédő ETO hazai pályán fogadta a Nyíregyháza Spartacust, Urblik Norbertnek öszönhetően már a 22. percben vezetést szerzett. A Vitális Milán nélkül kiálló együttes aztán a második félidőben még három gólt lőtt, Nfasu Njie, Viktor Djukanovic és Bánáti Kevin volt eredményes.