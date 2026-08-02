Borbély Balázs újra pontokat veszített átalakított kezdőjével, az ETO viszont átgázolt a Szparin

Az első fordulóban sokakat meglepett, hogy az ETO nem tudta legyőzni a feljutó Vasas együttesét. Ezek után újra meglepetést okoztak az angyalföldiek, miután 0-0-val jöttek el a Groupama Arénából. Érdekesség, hogy a Vasasban újra volt kiállítás, ezúttal Hidi M Sándor gyűjtött be két sárga lapot, de a másodikat a 86. percben.
A Ferencváros vezetőedzője, Borbély Balázs elmondta az első fordulóban Pakson kikapott csapatáról, hogy meg kell találni az arányokat a nemzetközi kupaszereplés és az NB I-es meccsek közötti rotálásban. Ezúttal kevesebb helyen is változtatott a Fradi edzője, de így sem sikerült nyerni, sőt összesen kétszer találta el a kaput az FTC.
Eközben viszont a címvédő ETO hazai pályán fogadta a Nyíregyháza Spartacust, Urblik Norbertnek öszönhetően már a 22. percben vezetést szerzett. A Vitális Milán nélkül kiálló együttes aztán a második félidőben még három gólt lőtt, Nfasu Njie, Viktor Djukanovic és Bánáti Kevin volt eredményes.
Eredmények – NB I, 2. forduló
Ferencvárosi TC-Vasas FC 0-0
Groupama Aréna, 7987 néző, v.: Bognár T.
sárga lap: Corbu (71.), Cadu (78.), illetve Hidi M. S. (5., 86.), Urblík J. (42.), Pávkovics (52.)
piros lap: Hidi M. S. (86.)
Ferencvárosi TC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, Zohoré, Cadu – Corbu (Kanichowsky, 81.), Rommens – Szevikjan (Zachariassen, a szünetben), Bagi (Varga Z., a szünetben), Lisztes (Gruber, a szünetben) – Yusuf (Joseph, 60.)
Vasas FC: Engedi – Pávkovics, Iyinbor, Csóka D., Doktorics – Kovácsréti (Radó, 71.), Rab, Hidi M. S., Tóth M. (Barkóczi, 80.; Baráth, 91.) – Koszta (Pethő, 80.), Urblík J.
ETO FC Győr-Nyíregyháza Spartacus FC 4-0 (1-0)
Győr, 4815 néző, v.: Berke
gólszerzők: Urblík N. (22.), Njie (49.), Djukanovic (82.), Bánáti (86.)
sárga lap: Umathum (81.), illetve Benczenleitner (21.), Katona L. (66.), Hős (68.), Kvasina (65.), Katona M. (91.)
ETO FC Győr: Petrás – Selyem, Urblík N., Umathum, Stefulj (Csorba, 55.) – Décsy, Krpic, Szép – Bumba (Schön, 63.), Njie (Huszár, 69.), Djukanovic (Bánáti, 83.)
Nyíregyháza Spartacus FC: Tóth B. – Jovanov (Katona M., 62.), Temesvári, Katona L., Benczenleitner (Kaczvinszki, a szünetben) – Toma, Kovács M. (Hős, a szünetben), Katona B., Májer (Tarcsi, 62.) – Kvasina, Medved (Batoum, 63.)