Magyar Péter: A neheze még előttünk van

Először a lakosságot terhelték volna meg

– mondta Magyar Péter a korábbi kormány – a mostani energiakrízishez hasonló esetekre előkészített – „válságtervéről” az RTL Házon kívül című műsorának adott interjújában. A miniszterelnök azt mondta, a Tisza-kormány megfordította a logikát, azaz az államon kezdi az energiafogyasztás mérséklését, azután jönnek a sorban a nagy gazdasági szereplők, s csak azután a lakosság. Magyar kiemelte, hogy számos nagy cég, így például a Mol vagy az Audi is akár saját profitcéljait is háttérbe szorítva jelentős önkéntes fogyasztáscsökkentést vállalt, amivel sokat segítenek az energiaválság menedzselésében.

A kormányfő hangsúlyozta, nem számolnak egyelőre azzal, hogy olyan helyzet áll elő, amelyben a lakosság energiához való hozzáférését korlátozniuk kell. Szerinte a most következő nagyon nehéz öt kánikulai napot sikerül majd menedzselniük, utána pedig már csökken a hőmérséklet, így az energiakrízis is enyhül.

Magyar emlékeztetett arra, hogy a hőség mértékére jellemző, hogy az előrejelzések alapján az abszolút melegrekord is megdőlhet a következő napokban Magyarországon, miközben érdemi csapadék pedig nem várható. Szerinte a következő öt nap a legnagyobb kihívás, ám jelezte, hogy a paksi üzem helyreállása akár heteket is igénybe vehet.

Ezzel együtt a miniszterelnök szerint a kormány képes lesz mendzselni a helyzetet, ám ehhez több tényező együttállása szükséges: az ismertetett logika alapján vissza kell fogni a fogyasztást, amennyire lehetséges, szükség lesz importra, miközben olyan kapacitásokat is növelni kell, amelyeket jelenleg nem vagy korlátozottan használtak.

Lelkük rajta

– mondta kormányfő arra a kérdésre, hogy mit szól ahhoz, akadnak, akik inkább az energiafogyasztás növelésére biztatnak.

Magyar többször rámutatott arra is, hogy a Fidesz-kormány felelőssége az, hogy az elmúlt tizenhat évben nem hajtották végre azokat az infrastrukturális beruházásokat, amelyek az ilyen válságok enyhítéséhez nélkülözhetetlenek. Kiemelte azt is, hogy az elmúlt korszakban az MVM például milliárdokat költött promócióra, miközben az infrastruktúrába nem fektetett eleget.

A miniszterelnök egy videót is közzétett arról, hogy a védelmi munkacsoport milyen döntéseket hozott vasárnap. Jelezte, hogy egyelőre nincs szükség kötelező energiafogyasztási korlátozás elrendelésére a cégeknek. Ugynakkor kiemelte, hogy ha úgy alakul, a kormány azonnal lép majd. Ám most látszanak már eredmények, ami annak is köszönhető, hogy mintegy háromszáz vállalat jelentette be, hogy önként vállal korlátozásokat, s további kétszázhetven cég csatlakozását várják még. A kormányfő megköszönte a lakosság felelős hozzáállását is, mivel érezhető volt szombaton a fogyasztás visszafogása.

Magyar azt mondta:

A neheze még előttünk van.

Nem várható ugyanis olyan mennyiségű csapadék, ami minimum kellene ahhoz, hogy a Paksi Atomerőműben teljes kapacitással újraindulhasson a termelés. Éppen ezért újra arra kérte a lakosságot, hogy a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti időszakban igyekezzen korlátozni áramfelhasználását.