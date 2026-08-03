Három gólt kapott a Liverpool, miután lecserélték Szoboszlait és Kerkezt

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kezdőként lépett pályára a találkozón, az első félidő pedig abszolút a tervek szerint zajlott. Luke Chambers szerzett vezetést Kerkez mázlis gólpasszából, majd Florian Wirtz is betalált, így szünetben 2-0-ra vezetett a Pool.

Félidőben mindkét együttes négyet cserélt, de érdekesség, hogy a Leeds cseréi közül három is gólt lőtt. Brendan Aaronson kezdte a gólgyártást, majd a 68. percben Andoni Iraola újabb négyes cserét eszközölt, többek között Szoboszlai és Kerkez is lejött. Percek alatt össze is dőlt a liverpooli kártyavár, Dominic Calvert-Lewin és Sean Longstaff két perc leforgása alatt megfordították a meccset, előbbi pedig a hajrában állította be a 4-2-es végeredményt.

A Jones-balhé talán a múlté

A közvéleményt nagyon izgatta a Liverpool legutóbbi, Wrexham elleni találkozó utáni jelenetsor. Kosztasz Cimikasz a földre ejtette a csapatkapitányi karszalagot, miután Curtis Jones balhézott vele. Szoboszlai is közbelépett, a trióról számos videó készült, sajtóhírek szerint pedig az okozta a feszültséget, hogy nem Jonesra került a karszalag a lecserélt Szoboszlairól, hanem Cimikaszra.

Ezúttal azonban nem így történt, a leballagó magyar középpályás az angol társának adta át a karszalagot. Mivel Virgil van Dijk nem vett részt a mérkőzésen, ezért kapta meg más az elismerést, hogy csapatkapitányként lépjen pályára.

No scrapping today as Szoboszlai hands the armband to Jones. pic.twitter.com/1bKuotIbUe — Lewis Steele (@LewisSteele_) August 2, 2026

Frimpong megsérült

Ha nem lenne elég baj, hogy húsz perc alatt három gólt kapva kikapott a Liverpool, még sérüléssel is bajlódhat. Jeremie Frimpong kezdőként jutott szóhoz jobbhátvédként, de a 77. percben le kellett cserélni, a helyére pedig Calum Scanlon ifjúsági játékos állt be.