Szappanos nagy hibája után pont nélkül maradt az Újpest a bajnoki nyitányon

Dárdai Pál sportigazgató az első négybe várja az Újpestet, de az első félidőben inkább a Nyíregyháza volt az aktívabb. A remek egyéni alakítás után Szappanost az alapvonalról megdolgoztató Temesvárié volt a meccs első kísérlete.

Az első gólja viszont Bodnáré, a januárban Zalaegerszegről igazolt védő lövése megpattant, és így védhetetlenül hullott a kapu bal oldalába.

A próbálkozások aránya 8-1 volt a Nyíregyháza javára az első felvonás után, de a hazaiak mindössze egyszer találták el a kaput.

A második félidőben viszonylag gyorsan egyenlített a Nyíregyháza, Medved csúsztatott egy szöglet után, és a gólvonal környékén előbb Benczenleitner, majd Amenyido ért a labdába, de Medvednek könyvelték el a találatot.

Lendületben maradt a hazai csapat, Medved előbb Stronati óriási mentése miatt nem tudott óriási ziccerbe kerülni, aztán viszont eljutott hozzá egy levágódó labda, de kapkodva a kapu fölé vágta.

A hajrában a Nyíregyháza a maga javára döntötte el a meccset, de ehhez kellett Szappanos nagy hibája: a válogatottól elbúcsúztatott kapus előbb rossz helyre ívelte a labdát, majd bevédte Kvasina nem túl veszélyes löketét.

Az osztrák támadó zsinórban harmadszor volt eredményes a lilák ellen.

Az Újpest megnyomta az utolsó perceket, de egyenlítenie nem sikerült.