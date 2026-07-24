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Foci

Szappanos nagy hibája után pont nélkül maradt az Újpest a bajnoki nyitányon

nb 1 nyíregyháza újpest
Balázs Attila / MTI
admin Dajka Balázs
2026. 07. 24. 22:21
nb 1 nyíregyháza újpest
Balázs Attila / MTI
A Nyíregyháza hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a vendég Újpestet az NB I 2026-2027-es idényének első mérkőzésén.

Dárdai Pál sportigazgató az első négybe várja az Újpestet, de az első félidőben inkább a Nyíregyháza volt az aktívabb. A remek egyéni alakítás után Szappanost az alapvonalról megdolgoztató Temesvárié volt a meccs első kísérlete.

Az első gólja viszont Bodnáré, a januárban Zalaegerszegről igazolt védő lövése megpattant, és így védhetetlenül hullott a kapu bal oldalába.

A próbálkozások aránya 8-1 volt a Nyíregyháza javára az első felvonás után, de a hazaiak mindössze egyszer találták el a kaput.

A második félidőben viszonylag gyorsan egyenlített a Nyíregyháza, Medved csúsztatott egy szöglet után, és a gólvonal környékén előbb Benczenleitner, majd Amenyido ért a labdába, de Medvednek könyvelték el a találatot.

Lendületben maradt a hazai csapat, Medved előbb Stronati óriási mentése miatt nem tudott óriási ziccerbe kerülni, aztán viszont eljutott hozzá egy levágódó labda, de kapkodva a kapu fölé vágta.

A hajrában a Nyíregyháza a maga javára döntötte el a meccset, de ehhez kellett Szappanos nagy hibája: a válogatottól elbúcsúztatott kapus előbb rossz helyre ívelte a labdát, majd bevédte Kvasina nem túl veszélyes löketét.

Az osztrák támadó zsinórban harmadszor volt eredményes a lilák ellen.

Az Újpest megnyomta az utolsó perceket, de egyenlítenie nem sikerült.

NB I, 1. forduló:

Nyíregyháza Spartacus FC – Újpest FC 2-1 (0-1)
Nyíregyháza, Sóstói Stadion, 6235 néző
v.: Rúsz
Nyíregyháza: Tóth B. (Molnár M., 46.) – Temesvári, Jovanov, Katona L., Benczenleitner – Manner (Batoum, 66.), Toma (Zikovic, 89.), Kovács, Katona B. (Hős, 75.) – Kvasina, Medved (Tarcsi, 75.).
Újpest: Szappanos – Bodnár, Dos Santos (Nunes, 64.), Stronati, Markgráf – Fenyő, Maier (Ademi, 64.), Ljujic – Krajcsovics (Horváth K., 56.), Matko, Amenyido (Vlijter, 56.).
gól: Medved (50.), Kvasina (86.) illetve Bodnár (14.)
sárga lap: Kvasina (96.), illetve Krajcsovics (45+1.)

 

A forduló további programja:
szombat:
Kisvárda Master Good – Kispest-Honvéd FC 19.30

 

vasárnap:
Vasas FC – ETO FC 15.45
Debreceni VSC – Puskás Akadémia FC 18.00
Paksi FC – Ferencvárosi TC 20.00

 

hétfő:
MTK Budapest – Zalaegerszegi TE FC 19.30

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