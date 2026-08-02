Három piros lap, két tizenegyes, verekedés – félbeszakadt egy Magyar Kupa-meccs

Az MLSZ adatbankja alapján már a kupameccs eleje is puskaporos hangulatban telhetett, mert a 7. percben Szivós Krisztián piros lapot kapott a vendégektől, sőt az ugodi edző, Tóth Ferenc is. Ennek ellenére a veszprémiek kétszer is vezettek, mindkétszer tizenegyessel, ám a Gérce-Vásárosmiske mindkétszer egyenlíteni tudott.

A második egyenlítés után jött a balhé, mert a 85. percben a hazai együttes tizenegyesből egyenlített, ám Németh Bencét kiállította Horváth Martin játékvezető.

A mérkőzés azonban nem érhetett véget a pályán, ugyanis egy hazai néző berohant a játéktérre, és nekiment az egyik játékosunknak. Az esetet követően a játékvezető a mérkőzést lefújta, így a találkozó félbeszakadt

– írta a találkozó végéről az ugodi labdarúgócsapat.

A veol.hu információi szerint többen is beszaladtak a nézőtérről a pályára, nem csak egy drukker, amiből verekedés, lökdösődés tört ki a játéktéren.