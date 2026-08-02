Borbély Balázs: Van, akinek kevés az önbizalma, másoknak talán túl sok is

Az NB I második fordulójában így is az első pontját szerezték a zöld-fehérek, ám érthető módon az Európa Ligában menetelő csapat edzője nem volt elégedett a látottakkal.

„Az első félidőben nagyon gyengén játszottunk, főleg támadásban nem mutattunk megfelelő minőséget, az egész első négyes gyengén teljesített. A második játékrész valamivel jobb volt, akadt egy-két helyzetünk, de ezeket nem sikerült értékesíteni, ezért lett döntetlen a mérkőzés.

Van, akinek kevés az önbizalma, másoknak talán túl sok is. Ismerkedünk még a játékosokkal, de ezen a két NB I-es meccsen egy-két futballista kellemetlen meglepetést okozott számomra. El kell gondolkodnunk ezen, mert ez így kevés

– értékelt a lefújás után Borbély Balázs, a hazaiak vezetőedzője.

A szakember elmondta, hogy a héten igazolt Nagy Ádám fizikálisan rendben van, de mivel legutóbb május elején játszott tétmérkőzést, a meccskondícióját még vissza kell szereznie. A fiatal Varga Zétényt viszont megdicsérte a látottakért.

A Ferencváros remekül teljesít az Európa Liga selejtezőjében, veretlenül jutott a harmadik fordulóba, ahol a lengyel Górnik Zabrze lesz az ellenfele. A bajnokságban viszont kikapott a Pakstól 4-2-re, a Vasassal pedig 0-0-t játszott.