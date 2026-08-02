Elsodort egy embert a vonat Solymáron vasárnap este – közölte a katasztrófavédelem a honlapján.
A baleset Szélhegy állomás közelében történt. A Blikk információi szerint a baleset sérültje életben van.
A Mávinform szerint a baleseti helyszínelés miatt változik a közlekedési rend. A Budapest–Esztergom vonalon és a Rákos–Pilisvörösvár közötti S76-os vonatok esetében 10-20, esetenként 20-30 perccel hosszabb menetidőkre lehet számítani,
- az S76-os vonatok csak Rákos és Óbuda között közlekednek a torlódások és késések enyhítése érdekében,
- a Z72-es vonatok megállnak az S76-os vonatok megállási helyein is Óbuda és Pilisvörösvár között.
Nem közlekedik
- a Pilisvörösvárról Rákosra 20:22-kor és a Rákosról Pilisvörösvárra 21:06-kor induló S76-os vonat (3211, 3258),
- a Pilisvörösvárról Rákosra 18:52-kor induló S76-os vonat (3263),
- a Rákosról Pilisvörösvárra 19:36-kor induló S76-os vonat (3228).
A Volán 10-es úton közlekedő buszjáratain elfogadják a vasúti jegyeket is az alábbi viszonylatokon:
- 800, 821, 830, 837, 847, 853 buszok esetében teljes útvonalon,
- 804, 809, 825, 836, 846 buszoknál Dorog vasútállomás és Esztergom között.