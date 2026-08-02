Elsodort egy embert a vonat Solymáron vasárnap este – közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

A baleset Szélhegy állomás közelében történt. A Blikk információi szerint a baleset sérültje életben van.

A Mávinform szerint a baleseti helyszínelés miatt változik a közlekedési rend. A Budapest–Esztergom vonalon és a Rákos–Pilisvörösvár közötti S76-os vonatok esetében 10-20, esetenként 20-30 perccel hosszabb menetidőkre lehet számítani,

az S76-os vonatok csak Rákos és Óbuda között közlekednek a torlódások és késések enyhítése érdekében,

a Z72-es vonatok megállnak az S76-os vonatok megállási helyein is Óbuda és Pilisvörösvár között.

Nem közlekedik

a Pilisvörösvárról Rákosra 20:22-kor és a Rákosról Pilisvörösvárra 21:06-kor induló S76-os vonat (3211, 3258),

a Pilisvörösvárról Rákosra 18:52-kor induló S76-os vonat (3263),

a Rákosról Pilisvörösvárra 19:36-kor induló S76-os vonat (3228).

A Volán 10-es úton közlekedő buszjáratain elfogadják a vasúti jegyeket is az alábbi viszonylatokon: