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Belföld

Elsodort egy embert a vonat Solymáron

Szajki Bálint / 24.hu
admin Polák Zsóka
2026. 08. 02. 21:28
Szajki Bálint / 24.hu
A baleset sérültje életben van.

Elsodort egy embert a vonat Solymáron vasárnap este – közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

A baleset Szélhegy állomás közelében történt. A Blikk információi szerint a baleset sérültje életben van.

A Mávinform szerint a baleseti helyszínelés miatt változik a közlekedési rend. A Budapest–Esztergom vonalon és a Rákos–Pilisvörösvár közötti S76-os vonatok esetében 10-20, esetenként 20-30 perccel hosszabb menetidőkre lehet számítani,

  • az S76-os vonatok csak Rákos és Óbuda között közlekednek a torlódások és késések enyhítése érdekében,
  • a Z72-es vonatok megállnak az S76-os vonatok megállási helyein is Óbuda és Pilisvörösvár között.

Nem közlekedik

  • a Pilisvörösvárról Rákosra 20:22-kor és a Rákosról Pilisvörösvárra 21:06-kor induló S76-os vonat (3211, 3258),
  • a Pilisvörösvárról Rákosra 18:52-kor induló S76-os vonat (3263),
  • a Rákosról Pilisvörösvárra 19:36-kor induló S76-os vonat (3228).

A Volán 10-es úton közlekedő buszjáratain elfogadják a vasúti jegyeket is az alábbi viszonylatokon:

  • 800, 821, 830, 837, 847, 853 buszok esetében teljes útvonalon,
  • 804, 809, 825, 836, 846 buszoknál Dorog vasútállomás és Esztergom között.
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