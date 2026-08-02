Ordító jelei vannak a meddőség hátterében leggyakrabban meghúzódó hormonális zavaroknak

A statisztikák szerint nagyjából minden hatodik pár meddőséggel küzd globálisan, ez az arány Magyarországon is hasonlóan magas: 17,6 százalék körüli a 2024-es adatok szerint. Mint azt a meddőségről szóló cikksorozatunk negyedik részében részletesen is kifejtettük, a probléma egyáltalán nem csak a hölgyeket érinti: a háttérben álló okok nagyjából fele-fele arányban oszlanak meg a férfiak és a nők között. Sőt, a lapunknak megszólaló endokrinológus, Dr. Halász László szerint gyakran előfordul az is, hogy a kivizsgálás során mindkét félnél találnak olyan eltérést, amely nehezíti a fogantatást.

A női életkor azonban kulcsfontosságú tényező a termékenység szempontjából, az esélyek ugyanis az évek múlásával drasztikusan csökkennek. A fiatal fogamzóképes korban lévő, vagyis 15 és 34 év közötti nők körében a meddőség aránya viszonylag alacsony, mindössze 7–9 százalék, ezzel szemben 35 éves kortól 40 éves korig ez a kockázat hirtelen megugrik, és eléri a 20 százalékot. 40 év felett az arány már a 30 százalékot is meghaladja, 45 éves kor felett a teherbeesés esélye szinte elenyésző, ezrelékes szintre csökken, hiszen ez a korosztály már a természetes menopauza (változókor) kezdeti szakaszába lép, amely általában 45 és 55 éves kor között következik be.

Mik okozhatják a meddőséget?