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Tudomány

Ordító jelei vannak a meddőség hátterében leggyakrabban meghúzódó hormonális zavaroknak

Varga Jennifer / 24.hu
admin Lányi Örs
2026. 08. 02. 19:57
Varga Jennifer / 24.hu
Az endometriózis mellett a PMOS – korábban PCOS –, valamint a következményeként kialakuló inzulinrezisztencia az egyik leggyakoribb oka a női meddőségnek. Ezt az ördögi kört mutatjuk be Dr. Halász László endokrinológus segítségével a 24.hu meddőségről szóló sorozatának 5. részében.

A statisztikák szerint nagyjából minden hatodik pár meddőséggel küzd globálisan, ez az arány Magyarországon is hasonlóan magas: 17,6 százalék körüli a 2024-es adatok szerint. Mint azt a meddőségről szóló cikksorozatunk negyedik részében részletesen is kifejtettük, a probléma egyáltalán nem csak a hölgyeket érinti: a háttérben álló okok nagyjából fele-fele arányban oszlanak meg a férfiak és a nők között. Sőt, a lapunknak megszólaló endokrinológus, Dr. Halász László szerint gyakran előfordul az is, hogy a kivizsgálás során mindkét félnél találnak olyan eltérést, amely nehezíti a fogantatást.

A női életkor azonban kulcsfontosságú tényező a termékenység szempontjából, az esélyek ugyanis az évek múlásával drasztikusan csökkennek. A fiatal fogamzóképes korban lévő, vagyis 15 és 34 év közötti nők körében a meddőség aránya viszonylag alacsony, mindössze 7–9 százalék, ezzel szemben 35 éves kortól 40 éves korig ez a kockázat hirtelen megugrik, és eléri a 20 százalékot. 40 év felett az arány már a 30 százalékot is meghaladja, 45 éves kor felett a teherbeesés esélye szinte elenyésző, ezrelékes szintre csökken, hiszen ez a korosztály már a természetes menopauza (változókor) kezdeti szakaszába lép, amely általában 45 és 55 éves kor között következik be.

Varga Jennifer / 24.hu

Mik okozhatják a meddőséget?

A cikk tartalmából

Dr. Halász László segítségével az alábbi témákat jártuk körbe cikkünkben:

  • Milyen problémák és milyen arányban járulnak hozzá a meddőséghez?
  • Miért fontos a hormonális rendszerünk egészsége, és mik a tünetei, ha ez az egyensúly felborul?
  • Melyek a leggyakoribb hormonális zavarok?
  • Mi az a PCOS, PMOS, és hogyan függ össze az elhízással, valamint az inzulirezisztenciával?
  • Mit tehetünk azért, hogy beavatkozzunk ebbe az „önrontó ördögi körbe”?
  • Hogyan lehetnek életmentő vészcsengők a nőgyógyászati panaszok?
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