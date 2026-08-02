Ketten meghaltak az Ozora fesztiválon

Két tragikus végkimenetelű esemény is történt szombaton az Ozora Fesztiválon, közölték a szervezők a Facebookon.

Bejegyzésük szerint egy 39 éves nőnek megállt a szíve, és bár perceken belül a segítségére siettek a mentők, az életét már nem sikerült megmenteni.

Egy 45 éves férfi pedig öngyilkos szándékkal felmászott egy díszletre, ahonnan lezuhant. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Telex megkeresésére azt írta, az áldozat egy amerikai férfi, aki a nagyszínpadot övező díszletelemekre mászott fel.

Az Ozora Fesztivál szervezői együttérzését fejezte ki a hozzátartozóknak.

Vasárnap minden zenei program éjfélkor véget ér a történtek miatt.