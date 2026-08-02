Kibertámadás érte a Magyar Államkincstárat, a szakértők szerint orosz hackerekről van szó

Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületének, a nemzeti kifizető ügynökségnek az informatikai hálózatát – közölte az államkincstár vasárnap az MTI-vel.

A szakértői csapat aktuális jelentései szerint a támadást oroszországi szerverekről indították.

A közlemény szerint az informatikai szakemberek a detektálás után azonnal izolálták a kompromittálódott kiszolgálókat, és végrehajtották a kármentéshez szükséges lépéseket.

Kiemelték, az eddig információk alapján az incidens során adatvesztés nem történt, a kibertámadás nem érinti a kincstár által kezelt ügyféladatokat.

Az incidens következtében egyes belső felhasználók, munkatársak számítógépén lévő állományok titkosítottá váltak.

Az esemény teljes körű kivizsgálása a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet szakértőinek közreműködésével zajlik, összehangoltan dolgoznak a támadás elhárításán és a biztonságos működés mielőbbi helyreállításán. Az incidenst bejelentették a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felé – közölte a Magyar Államkincstár. A vizsgálat idején biztonsági okokból a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan lesznek elérhetőek. A kincstár az esetleges szolgáltatáskiesésekért a felhasználók türelmét és megértését kéri.