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Belföld

Robbanótestek bukkantak elő a Dunából a Batthyány térnél

Mohos Márton / 24.hu
admin Polák Zsóka
2026. 08. 02. 20:15
Mohos Márton / 24.hu
Aknák, kézigránát és egy kilogrammnyi lőszer került elő.

Második világháborús robbanótestek kerültek elő az iszapból a Batthyány téri hajóállomásnál a Duna alacsony vízállása miatt – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete vasárnap este az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a tűzszerészek tíz TMi-35 harckocsiaknát, egy kézigránátot, valamint egy kilogrammnyi vegyes gyalogsági lőszert azonosítottak. A tűzszerészek a robbanóeszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják – írták a közleményben.

Nem csak robbanótestek bukkantal elő a Dunából: Bajánál egy hajóroncs tűnt fel, Budapesten pedig az alacsony vízállás miatt láthatók a Dunában a Szabadság híd elődje, a Ferenc József híd maradványai:

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A Duna alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai
Az utolsó előtti Habsburg-uralkodóról elnevezett hidat 1945 januárjában a megszálló német hadsereg robbantotta fel Budapest ostroma idején. 
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