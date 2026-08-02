Nagyvilág

Festett testek, kötélartisták és rakétafüstös strand a hét képein

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
Helyi lakosok és látogatók pihennek egy Odessza külvárosában található strandon, miközben a háttérben füst emelkedik egy tűz miatt, amelyet egy orosz rakétatámadás okozott 2026. július 29-én.
admin Bényi Andrea
2026. 08. 02. 12:29
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
Helyi lakosok és látogatók pihennek egy Odessza külvárosában található strandon, miközben a háttérben füst emelkedik egy tűz miatt, amelyet egy orosz rakétatámadás okozott 2026. július 29-én.

Festett testek, kötélartisták és rakétafüstös strand a hét képein

admin Bényi Andrea
2026. 08. 02. 12:29
A 2026. július 24. és 31. közötti időszak határainkon túl készült felvételeiből állítottuk össze heti képgalériánkat.
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a hét képeifotógalériaképgalériaorosz-ukrán háború
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