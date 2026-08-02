Nagyvilág
Festett testek, kötélartisták és rakétafüstös strand a hét képein
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
Helyi lakosok és látogatók pihennek egy Odessza külvárosában található strandon, miközben a háttérben füst emelkedik egy tűz miatt, amelyet egy orosz rakétatámadás okozott 2026. július 29-én.
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
Helyi lakosok és látogatók pihennek egy Odessza külvárosában található strandon, miközben a háttérben füst emelkedik egy tűz miatt, amelyet egy orosz rakétatámadás okozott 2026. július 29-én.
Festett testek, kötélartisták és rakétafüstös strand a hét képein
A 2026. július 24. és 31. közötti időszak határainkon túl készült felvételeiből állítottuk össze heti képgalériánkat.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!