Magyar Péter: A legkritikusabb öt nap előtt állunk

A szombati nap jó és rossz hírekkel egyaránt szolgált, hazánk energiarendszere stabilan működik, újra teljes kapacitással üzemel és termel a Dunamenti Erőmű, ez 380 megawatt kapacitást jelent, közölte Magyar Péter vasárnap későn délelőtt a Facebookon.

A miniszterelnök jelezte,

szombaton a vállalati, közületi, önkormányzati és lakossági áramfelhasználás 500 megawattal maradt el a Mavir által tervezettől.

Ugyanakkor hajnal fél kettőkor lekapcsolták a negyedik blokk még működő turbinagenerátorát a paksi atomerőműben, ezzel 240 megawattra csökkent a létesítmény kapacitása. Magyar jelezte, mivel Paksnál -133 centiméter a Duna vízállása, és -134 centiméternél le kell kapcsolni az utolsó generátort is, várhatóan 44 év után még a mai napon leállítják az atomerőművet.

„Bekövetkezik az, amit sokan nem is tudtunk volna elképzelni, és amit az erőmű tervezői és üzemeltetői még az utóbbi években is kizártnak tartottak, a Duna soha nem látott, rekordalacsony vízszintje miatt ideiglenesen teljesen megszűnik Pakson az áramtermelés” – jelezte.

Ez lelkileg is megviseli az ott dolgozókat Magyar szerint, de a leállítás elkerülhetetlen.

A következő napokban további lassú apadás várható a Dunán, nemcsak itthon, hanem Ausztriában is, az pedig hazugság szerinte, hogy Szlovákia vagy Ausztria visszatartaná a vizet.

Mivel a paksi atomerőmű leállítására most először kerül sor, megismétlem, hogy az erőmű biztonsága 100 százalékban garantált. A leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges számú szakember rendelkezésre áll. Mintegy 50 vízügyes dolgozik majd az erőmű dolgozóival Pakson, hogy az áramtermelés újraindításáig is biztosított legyen a percenként száz köbméter hűtővíz

– magyarázta.

A villamos energia csúcstermelése jelentősen elmaradt a várttól, ismételte el. Az ellátás problémamentesen működik, az ország összefogott, aminek látható eredménye van, tette hozzá.

Tegnap annyi energiafelhasználást sikerült megspórolni, amennyi egy paksi blokk kieső termelése.

A legkritikusabb öt nap előtt állunk. Óriási terhelésnek lesz kitéve a villamosenergia-rendszerünk, kérek mindenkit, hogy hétfőtől még jobban figyeljünk egymást. Kérem, hogy holnaptól még tudatosabban bánjunk a villamos energiával a már ismert 17 és 22 óra közötti időszakban

– szólt a nemzethez.

Kérte a bevásárlóközpontokat, hogy mérsékeljék ebben az időszakban az épületekben a hűtést, illetve kérte az önkormányzati és egyházi épületek díszkivilágításának lekapcsolását a következő napokra.

A védelmi munkacsoport ma is ülésezik, és dönt arról, hogy szükség lesz-e holnaptól kötelező fogyasztási korlátozásokra a nagyvállalatoknál.

Több száz településen kellett bevezetni vízkorlátozást, de az ivóvízellátás néhány kivételtől eltekintve zavartalan. Megkért mindenkit, hogy tartsa be a vízkorlátozásokat.

Beszélt arról is, hogy Forsthoffer Ágnes soron kívüli tájékoztatást kért tőle holnap reggel 9 órakor a Sándor-palotában. Ezt követően 9 óra 30 perckor a frakcióvezetőket is tájékoztatja a kialakult helyzetről. Örömmel fogadta el a házelnök meghívását, hiszen egy ilyen fokú válsághelyzet sikeréhez elkerülhetetlen a nemzeti egység és az őszinte párbeszéd.