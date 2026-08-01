NB II-es futballmeccsek maradnak el az extrém hőség miatt

A magyar szövetség (MLSZ) honlapja alapján nem rendezik meg a szombatra kiírt Diósgyőr–Szentlőrinc, Mezőkövesd–Ajka, illetve Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC összecsapásokat, míg az eredetileg szintén 19.00-s kezdéssel meghirdetett Kecskemét–Tiszakécske illetve Gyirmót–Kozármisleny találkozó 17.30 órakor kezdődik majd.

Vasárnap egy összecsapást érint a módosítás: a Csákvár és a Nagykanizsa 19.00 helyett ugyancsak 17.30 órakor csap össze.

Az MLSZ szombaton tette közzé arra vonatkozó szabályozását, miszerint az energiamegtakarítás érdekében módosítja a bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait.

Hozzátették, hogy amennyiben a kezdési időpont olyan módon nem módosítható, hogy az energiafelhasználás jelentős mérséklésének célja megvalósuljon, az érintett mérkőzés vagy egyéb teremlabdarúgó-esemény elhalasztásra kerül.

NB II, 2. forduló, a módosított menetrend 17.30: Kolorcity Kazincbarcika SC – Videoton FC Fehérvár

17.30: Kecskeméti TE – Tiszakécskei LC

17.30: Gyirmót FC Győr – HR-Rent Kozármisleny vasárnap:

17.30: Karcagi SC – Soroksár SC

17.30: Aqvital FC Csákvár – FC Nagykanizsa A Diósgyőri VTK-Szentlőrinc, Mezőkövesd Zsóry FC-FC Ajka és Szeged-Csanád Grosics Akadémia – BVSC-Zugló találkozókat elhalasztották.