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NB II-es futballmeccsek maradnak el az extrém hőség miatt

Diósgyőri szurkolók a labdarúgó OTP Bank Liga 25. fordulójában játszott Diósgyőri VTK - Ferencvárosi TC mérkőzésen a diósgyőri DVTK Stadionban a 2025. március 30-án. A végeredmény 1-1-es döntetlen.
Vajda János / MTI
Diósgyőrben is elmarad a hétvégi bajnoki
24.hu
2026. 08. 01. 12:36
Diósgyőri szurkolók a labdarúgó OTP Bank Liga 25. fordulójában játszott Diósgyőri VTK - Ferencvárosi TC mérkőzésen a diósgyőri DVTK Stadionban a 2025. március 30-án. A végeredmény 1-1-es döntetlen.
Vajda János / MTI
Diósgyőrben is elmarad a hétvégi bajnoki
Három mérkőzés elmarad, háromnak pedig módosult a kezdési időpontja a labdarúgó NB II hétvégi második fordulójában.

A magyar szövetség (MLSZ) honlapja alapján nem rendezik meg a szombatra kiírt Diósgyőr–Szentlőrinc, Mezőkövesd–Ajka, illetve Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC összecsapásokat, míg az eredetileg szintén 19.00-s kezdéssel meghirdetett Kecskemét–Tiszakécske illetve Gyirmót–Kozármisleny találkozó 17.30 órakor kezdődik majd.

Vasárnap egy összecsapást érint a módosítás: a Csákvár és a Nagykanizsa 19.00 helyett ugyancsak 17.30 órakor csap össze.

Az MLSZ szombaton tette közzé arra vonatkozó szabályozását, miszerint az energiamegtakarítás érdekében módosítja a bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait.

Hozzátették, hogy amennyiben a kezdési időpont olyan módon nem módosítható, hogy az energiafelhasználás jelentős mérséklésének célja megvalósuljon, az érintett mérkőzés vagy egyéb teremlabdarúgó-esemény elhalasztásra kerül.

NB II, 2. forduló, a módosított menetrend

17.30: Kolorcity Kazincbarcika SC – Videoton FC Fehérvár
17.30: Kecskeméti TE – Tiszakécskei LC
17.30: Gyirmót FC Győr – HR-Rent Kozármisleny

 

vasárnap:
17.30: Karcagi SC – Soroksár SC
17.30: Aqvital FC Csákvár – FC Nagykanizsa

 

A Diósgyőri VTK-Szentlőrinc, Mezőkövesd Zsóry FC-FC Ajka és Szeged-Csanád Grosics Akadémia – BVSC-Zugló találkozókat elhalasztották.

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