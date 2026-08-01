A honvédség zacskós vízzel és vízszállító járművekkel segíti a lakosságot a hőségben

A Magyar Honvédség zacskós vízzel és vízszállító járművekkel segíti a lakosságot a rendkívüli hőségben – mondta Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter szombaton, Budapesten.

A miniszter egy más témában tartott sajtótájékoztató után egy kérdésre válaszolva elmondta: a lakosság számíthat a katonákra. Hozzátette:

Szentendrére vízszállító járművel juttattak vizet, és folyamatosan állítják elő a zacskós vizet is.

Mint mondta, a Tisza-kormányban szakemberek vannak, akik meg fogják találni a megoldást a rendkívüli hőségben felmerülő problémákra. Hozzátette: az előző kormány hibája, hogy nincsenek meg a tervek a vízgazdálkodásban, amelyeket ebben a helyzetben végre lehetne hajtani.

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint az MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred naponta többezer zacskó vizet gyárt le, amelyet elszállítanak a kijelölt helyszínekre. Pénteken a fővárosban a Bikás Park metróállomáson és a Szent Kristóf szakrendelőnél összesen 1200 zacskó vizet osztottak szét.

Szombaton Kapolcsra, a Művészetek Völgye fesztiválra ötezer tasak vizet szállítottak ki, Szentendrére újabb hétezer zacskó vizet szállítanak ki. Szentendrén, Leányfalun és Tahitótfalun vízszállító járművekkel töltik a tározókat.