A magyar felnőttek mintegy négyötöde elfogadná, hogy egyes betegségek esetén az orvos felírhasson kannabisztartalmú készítményeket, derül ki a Medián kutatásából. A felmérés arra is rávilágított, hogy tízből kilencen saját hozzátartozójuk esetében is elfogadnák a kezelést.

Az eredmények alapján a válaszadók 78 százaléka hallott mát kannabisztartalmú orvosi készítményekről, 81 százalékuk pedig elfogadhatónak tartaná a felírást is. 79 százalékuk a megfelelő ellenőrzés melletti magyarországi hozzáféréssel is egyetért.

A támogatók aránya egyértelműen a fiatal felnőttek körében a legmagasabb: 97 százalék támogatja az orvosi felírást.

Az adatok alapján elmondható, hogy szinte alig van olyan társadalmi csoport, amely elutasítja a lehetőséget. A kutatásra megbízást adó Magyar Orvosi Kannabisz Egyesület elnöke, Szelestei Miklós szerint világnézettől és pártállástól függetlenül is erős lehet a kérdés támogatottsága, teszi hozzá az Index. Mindezt úgy, hogy Magyarországon jelenleg egy olyan CBD-gyógyszer szerepel a hatósági adatbázisban, amely uniós engedéllyel rendelkezik.