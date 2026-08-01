27 orosz rakétából csak egyet tudott elfogni az ukrán légvédelem, mert kifogytak a Patriot rakétákból

A Patriot légvédelmi rendszerekhez tartozó rakéták hiánya miatt az ukrán légierő a 27 orosz ballisztikus rakétából mindössze egyet tudott megsemmisíteni szombatra virradó éjjel – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon.

Az államfő ezért felszólította a partnerországokat, hogy biztosítsanak eszközöket Ukrajnának a ballisztikus rakéták elleni védekezéshez. Tájékoztatása szerint az orosz erők az éjjel 35 rakétát – köztük 27 ballisztikust – és 185 különböző típusú csapásmérő drónt indítottak Ukrajna ellen. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a ballisztikus rakéták elfogására szolgáló eszközök hiánya arra ösztönzi Oroszországot, hogy folytassa az éjszakaihoz hasonló, emberéleteket követelő támadásait.

A fő célpont Kijev volt. Ugyanakkor Dnyipropetrovszk, Szumi, Harkiv és Poltava megyét is támadások érték. Ma éjjel mindössze egyetlen ballisztikus rakétát sikerült lelőni, egyszerűen azért, mert nincsenek rakétáink a Patriot rendszerekhez

– mutatott rá Zelenszkij.

Hozzátette: ezekre az eszközökre „nem valahol raktárakban van szükség egy esetleges jövőbeli forgatókönyvre készülve, hanem itt és most, hogy meg lehessen állítani az Oroszország által Ukrajna ellen indított háborút”.

Minden egyes rakétavédelmi csomag emberéleteket ment meg, és minden olyan éjszaka, amikor ez hiányzik, áldozatokkal jár

– emelte ki az elnök. Zelenszkij közölte, hogy a fővárosban hét kerületet érintett a támadás, megrongálódott 18 lakóépület, egy iskola, Litvánia nagykövetségének épülete, valamint több infrastrukturális létesítmény. Kijevben a főváros katonai közigazgatásának tájékoztatása szerint harmincra emelkedett az orosz légicsapás sérültjeinek száma, a halálos áldozatoké változatlanul kilenc.

A sebesültek között négy gyermek is van.

A Herszon megyei kormányzói hivatal arról adott hírt, hogy az éjjeli orosz támadásban egy ember életét vesztette a régióban, 29-en pedig megsebesültek, köztük egy gyermek.

Szerhij Liszak, Odessza városi katonai közigazgatásának vezetője közölte, hogy a dél-ukrajnai megyeszékhely is orosz támadás alá került, melynek nyomán legalább egy lakóházat találat ért. A támadás következményeit még pontosítják – írta a Telegramon. Az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy az éjjel az ukrán erők csapásokat mértek az orosz haditengerészet vízi drónjainak egyik raktárára, két vasúti hídra, valamint több más katonai létesítményre Ukrajna orosz megszállás alatti területein.